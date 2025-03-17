服務偏鄉地區 行政執行署台中分署3/20前進梨山

為服務偏鄉民眾，行政執行署台中分署本月20下午將前往梨山地區，辦理偏鄉溫馨服務。（記者陳建志攝）

2025/03/17 13:13

〔記者陳建志／台中報導〕法務部行政執行署台中分署為了便利偏遠地區義務人及民眾繳納款項、辦理分期、案件及法律諮詢、辦理機車切結報廢等業務，本月20下午將與台中市政府地方稅務局合作，一同前進梨山地區，共同在和平區梨山里辦公處辦理偏鄉溫馨服務，請民眾多加利用。

台中分署表示，台中市和平區為轄區內唯一山地原住民區，因地理環境幅員廣大，居民到市中心交通時間費時，尤其是居住於梨山地區（梨山里、平等里）的民眾需要繞過宜蘭、南投縣境或是申請中橫便道通行才能到市中心洽公，單趟車程時間需時4至6小時。

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台中分署表示，為便利偏遠地區義務人及民眾繳納款項、辦理分期、案件及法律諮詢、辦理機車切結報廢等在地溫馨有感一站式服務，讓住在偏遠地區民眾，免於因長途舟車往返所造成勞頓及不便。

即將與台中市政府地方稅務局合作，於本月20日主動進到梨山地區服務，當天下午3點至4點30分於和平區梨山里辦公處辦理偏鄉溫馨服務，竭誠歡迎梨山地區民眾於巡迴服務時間前往辦理，相關服務訊息及內容，可至台中分署官網詳閱。

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