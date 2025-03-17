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    有夠扯！男酒駕猛撞1轎車、13機車 網轟「賠慘嘍」

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    2025/03/17 13:08

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名25歲莊姓男子，今（17）日凌晨駕駛富豪（Volvo）轎車沿中壢區環中東路往平鎮方向行駛，在環中東路、振興路口前，車子突然失控偏移，猛力衝撞路旁轎車、機車連環撞，造成路旁1輛轎車車頭全毀、13輛普重機車被撞車身斷裂、如「打保齡球」般滿地東倒西歪，網友直擊PO文「怎麼撞的，有夠扯，賠慘嘍」！

    中壢警分局中壢交通中隊今日表示，莊男酒後駕車，直行環中東路往平鎮方向，行經環中東路、振興路口前，莊男車向右偏移，失控連續撞擊路邊停放的轎車及一排機車，造成莊男車子毀損，被撞1輛轎車、13輛普重機車滿地倒下，機車、零件斷裂滿地一片慘狀，車禍造成莊男頭暈、手部受傷。

    警方現場進行酒測，發現莊男酒測值0.51毫克超標，莊男坦承酒後開車，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾飲酒後萬萬不可騎乘腳踏車或駕駛動力交通工具，務必搭乘大眾交通工具、計程車或使用代駕服務，以維護自身及其他用路人安全，避免因一次事故，造成多個家庭破碎，遺憾終身。

    而這件酒駕連環撞事故發生後，在社群平台引起熱議，網友批評，「不知道怎麼撞的，有夠扯，賠慘嘍」，網友好奇說，「有人知道這樣要賠多少嗎？好想看苦主們的估價單！」也有網友留言，「環中東路路已經算大，彎路也沒有很大，為什麼常常撞車車禍？」

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

    桃園市莊姓男子酒駕失控連撞1轎車、13機車，網轟「賠慘嘍」。（記者李容萍翻攝）

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