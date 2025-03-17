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    首頁　>　社會

    觀護人訓練班始業典禮 鄭銘謙：溫暖有感柔性司法最重要執行者

    法務部今日在司法官學院舉行「觀護人訓練班第44期」始業典禮，圖前排左五為法務部長鄭銘謙主持、右五為保護司長洪信旭。（法務部提供）

    法務部今日在司法官學院舉行「觀護人訓練班第44期」始業典禮，圖前排左五為法務部長鄭銘謙主持、右五為保護司長洪信旭。（法務部提供）

    2025/03/17 12:20

    〔記者王定傳／台北報導〕法務部今日在司法官學院舉行「觀護人訓練班第44期」始業典禮；法務部長鄭銘謙致詞時表示，司法保護是刑事司法重要的一環，以「預防、復原及保護」提供更生人社會復歸的監督與輔導措施；去年度全國觀護人受理保護管束案件數達41683件，每位觀護人去年度平均受理保護管束案件量約為167件，是溫暖有感的柔性司法中，最重要的執行者。

    鄭銘謙並勉勵新進觀護人，在受訓期間提升專業知識，未來在職場上學以致用，並傳承觀護精神，抱持著建構柔性司法的工作使命，在司法保護職場中，積極協助更生人及其家庭復歸社會。

    這場典禮由鄭銘謙主持，保護司長洪信旭、副司長林秀敏及主任觀護人共同在場觀禮。

    法務部指出，本次觀護人訓練班的重點，除增進法律、心理、社工及犯罪防治等觀護專業知識外，亦包括學習以觀護團隊建構更加溫暖有感的柔性司法。

    法務部表示，近年來，法務部積極引進各項專業人力，打造堅強的觀護團隊，在新世代反毒策略行動綱領第三期中，結合運用觀護心理師、觀護社工師、觀護助理員、全人康復推進計畫人員等人力；更配合行政院推動強化社會安全網第二期計畫，強化跨體系、跨專業與公私協力，加強司法精神醫療並拓展保護服務，補強社區精神衛生體系與社區支持網絡。

    此外，為達成行政院AI行動創新內閣的宣示，法務部各單位打造AI法務體系，保護司建置再犯風險智慧輔助系統，透過大數據資料，提供準確性高的再犯風險評估工具，本次觀護人訓練班亦提供相關訓練，學習運用該系統為受保護管束人選擇適配性個別化處遇，以降低再犯風險，強化社會安全。

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