台中男沒錢繳房租低溫流落街頭 暖警雪中送炭

近日夜晚天氣寒冷，蔣姓男子僅著外套露宿街頭，犁份派出所暖警自掏腰包購買發熱衣讓他禦寒。（記者陳建志翻攝）

2025/03/17 12:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中39歲蔣姓男子，原在龍井區租屋，因家中遭逢變故而無力繳納房租，只好流落街頭，近日氣溫驟降至13度，蔣男在街頭凍到受不了，幸好烏日分局巡邏員警發現上前關心，不僅提供食物與水補充體力，更跑去超商自掏腰包購買發熱衣，避免他受凍失溫，讓蔣男感動不已，頻頻感謝。

台中市政府警察局烏日分局犁份派出所員警近日晚間8點多，巡邏經過龍井區遊園南路時發現一名男子蜷縮在路旁，於是上前關心。員警見他雖穿着外套卻依然瑟瑟發抖，一問才發現男子外套裡未著衣服，趕緊自掏腰包購買超商的發熱衣讓他禦寒。

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員警詢問後才知道，這名39歲蔣姓男子，原本在龍井區租屋，因家中突逢變故，生活頓時陷入困境，繳不出房租被房東趕出門，只好流落街頭。近日常三餐不繼，偶爾靠著善心人士免費提供的食物勉強裹腹，夜晚則露宿街頭，員警趕緊準備泡麵、水等食物讓他填飽肚子、恢復體力，並鼓勵他建立就業信心，趕緊找工作振作起來，回歸穩定生活。

烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，社會大眾若發現有街友受寒，請不吝適時伸出援手通報1999市民專線或警察局110報案系統，幫助他們能獲得適當的安置與福利服務資源。如遇有氣溫低於攝氏12度，市府也會啟動低溫關懷服務，提供街友暫時禦寒處所，避免街友夜宿街頭失溫。

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