台中誠品誤把小四女童當賊送警局 盧秀燕「替警察伯伯」道歉

一名小四女童被誠品誤認為小偷報警抓進警局，盧秀燕今致歉。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/17 12:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「誠品480」百貨15日發生烏龍報案，業者將女童誤認成竊賊報警，警方出動5人到場並將當事母女3人帶回警局，事後發現烏龍一場，造成女童驚嚇害怕，台中市長盧秀燕今表示，將心比心了解女童跟媽媽被冤枉非常委屈，「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起、真的很抱歉」，也表示會追究百貨跟保全業未查證就亂報案，另也請警局檢討。

這起烏龍報案發生在15日，一名媽媽帶兩名女兒逛「誠品480」，疑因10歲小女兒觸碰拍貼機引起警報，百貨保全未查明事實就報案，警方出動5名員警直接將母女3人帶回警局，事後才發現是烏龍一場，當事母親怒發2千字文給台中市長盧秀燕控訴烏龍事件令人害怕。

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盧秀燕指出，有看到這封信，有去了解來龍去脈，她身為市長媽媽能將心比心，非常了解小女孩跟媽媽被冤枉非常委屈；事情發生第一時間包括百貨業者及保全業者均未經事實查證就誣賴去捧場消費、信賴他們的消費者，還未經事實查證就亂報案也濫用警力，除要求誠品及保貨業者要善後處理外，「我們也會予以究責」。

對於警方被質疑執法過當，盧秀燕另說，警察接獲報案，一定要進到現場處理，警察依法到現場基本上是合法的，因民眾報案就須依法處理，但處理過程不夠細膩，造成小朋友跟家長壓力及學童驚嚇，「這個做得不夠好，未來會檢討改善」。

盧秀燕也向當事小女童喊話說，「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起」、「真的很抱歉驚嚇到妳了」，還好事情真相已經大白，「大家都知道妳是最委屈的、也是被冤枉的」，她並說，大家都要好好檢討改善，希望不要再發生類似事件。

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