拿心經被法官「退貨」！恐怖情人菜刀砍死女友 判無期定讞

陳男（中）不滿同居女友要分手，持菜刀砍死女友。（資料照，記者翻攝）

2025/03/17 11:54

〔記者張文川／台北報導〕基隆鋪瀝青工人陳昭坤前年7月不滿遛姓同居女友要分手，憤而持菜刀猛砍7刀砍死女友，成為基隆地院第一件國民法官審理案，國民法庭依殺人罪判他無期徒刑，二審駁回陳上訴，最高法院也維持無期徒刑定讞。

判決指出，從事鋪設瀝青工作的48歲陳男交往8年的劉姓女友提議分手，竟起殺意，2023年7月12日下午1時許，劉女返回2人同居租屋處取衣物，陳要求復合遭拒後，怒嗆：「要死大家一起死」，左手掐住劉女脖子，右手持菜刀朝劉女頸部猛砍7刀致死。

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檢方起訴時痛斥，陳男只因無法忍受劉女要跟他分手，竟殘忍的像屠夫一般，猛砍劉女7刀致死，劉女致命的頸部傷口又深又長，血跡噴濺比他178公分的身高還高，犯後迄今未向劉母道歉，並未真心悔悟，建請國民法官從重判處陳男無期徒刑。

陳男主張符合自首減刑規定，並稱每天都唸佛經、抄佛經迴向給劉女，請求輕判7年半。

國民法庭認為，陳男案發後拖延數分鐘拒絕警方入門，並有清洗血跡等滅證行為；員警入門前，已可預見陳男可能涉及殺人、重傷害等犯行，認定不符合自首要件，依殺人罪判陳男無期徒刑、褫奪公權終身。

陳男上訴仍主張是自首，並當庭呈上16本手抄心經迴向給被害人以示懺悔，請求減輕其刑，但遭審判長張惠立「退貨」，質問「不是抄一抄心經就能證明功德」；合議庭認定陳男不符合自首，仍判無期徒刑。

最高法院也認定陳男上訴無理由，駁回上訴，全案定讞。

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