屏東縣菸酒行、傳播公司糾紛引爆街頭槍戰 警方否認黑幫牽涉其中

現場遺留的TOYOTA轎車引擎蓋及擋風玻璃等處至少有9個彈孔。（記者羅欣貞攝）

2025/03/17 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光南路今（17）日凌晨0時44分許發生街頭槍擊案，警方初步查出有3人開槍，分持手槍、步槍、霰彈槍開了25槍，火力強大，十分囂張，外界質疑是否有幫派涉入其中？屏東警分局長林明波予以否認，並說明起因於傳播公司與萬丹地區菸酒行之間發生傳播小姐坐檯糾紛。

屏東警分局表示，警方案發後獲報立即封鎖現場進行鑑識採證，並派員於附近醫院清查，發現共有5名男性傷者自行前往就醫，經了解傷者們受傷部位分佈在手部、肩部及腳部，均無生命危險。

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屏東分局表示，初步調查，全案起因為傳播公司日前與萬丹地區菸酒行之間發生傳播小姐坐檯糾紛，凌晨0時傳播公司至菸酒行砸店，造成菸酒行外貨車受損，而後雙方於屏東市瑞光南路狹路相逢，菸酒行這方向傳播公司開槍，因而造成5名男子受傷。警方於現場發現25發彈殼，分別為手槍、步槍、霰彈槍3種，初步研判有3名槍手，目前已鎖定涉案車輛與特定對象，並展開追緝，全力偵辦中。

據了解，5名受到槍傷男子中，３人自行至衛福部屏東醫院就醫，分別為24歲男性，左手臂左肩有4彈孔、37歲男性右腰有彈孔、27歲男性右肩有一彈孔，均無生命危險，由外科醫師處理中；另2人至寳建醫院就醫，其中1人包紮後自行出院，為臉部撕裂傷，另一名右小腿穿刺傷住院中。

警方強調，為維護社會秩序及防止可能的衝突，警方已於案發現場及醫院編排警力戒備，並積極調閱沿線監視器影像，全力釐清案情，此外同步展開大規模掃蕩行動，針對轄區內特定營業場所、幫派聚集處及治安熱點加強臨檢，並對相關不法分子強力追緝，全力壓制幫派囂張氣焰，務求迅速破案，維護社會安全。

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現場遺留的TOYOTA轎車引擎蓋及擋風玻璃等處至少有9個彈孔，警方採證。（記者羅欣貞攝）

傷者駕車自行就醫，警方從醫院拖回的BMW轎車，右車身約有11個彈孔，集中在車身右側。（記者羅欣貞攝）

傳者自行就醫。（翻攝畫面）

傷者駕車自行就醫。（翻攝畫面）

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