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    首頁　>　社會

    台鐵宜蘭線疑行人侵入遭自強號撞死 400名乘客行程延誤

    台鐵宜蘭線昨晚發生自強號列車撞上疑似侵入軌道男子，男子被找到時已經死亡。（警方提供）

    台鐵宜蘭線昨晚發生自強號列車撞上疑似侵入軌道男子，男子被找到時已經死亡。（警方提供）

    2025/03/17 10:40

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵宜蘭線礁溪車站與四城車站間鐵道，昨晚發生自強號列車撞上疑似侵入軌道男子，事發地點沒有照明設備，現場一片漆黑，鐵路警察歷經1小時摸黑搜尋才找到被撞男子，但已明顯死亡，死者身上未帶證件，警方正在調查他的身分及事發原因。

    樹林開往花蓮壽豐的252次自強號列車，昨晚10點5分行經宜蘭線65公里又382公尺處，即礁溪站與四城站之間鐵道，疑似撞擊異物臨時停車，司機員通報鐵路警察協尋，事發地點視線極差，找了1小時才找到人。

    晚間11點3分，警方在在礁溪鄉瑪僯一平交道北側100公尺處鐵軌，找到被撞的男性行人，消防局救護車到場，確認當事人已死亡，並未送醫，發生事故的東正線暫時封閉，列車改由西正線通行，此事造成宜蘭線及北迴線列車受影響。

    晚間11點53分，警方完成蒐證，252車次自強號駛離現場，今天凌晨1點2分，葬儀社人員抬走死者遺體，礁溪站與四城間的東正線恢復通行，全案已報請檢察官相驗遺體。

    案發後，252次12節車廂上約有400名乘客，行程延誤將近2小時，所幸沒有乘客受傷，不過，列車撞人突發事故，引起眾人議論紛紛。

    事發地點一片漆黑，警方經過1小時搜尋才找到被撞男子。（警方提供）

    事發地點一片漆黑，警方經過1小時搜尋才找到被撞男子。（警方提供）

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