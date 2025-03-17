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    騎改裝車被攔查搜出愷他命 採尿結果出爐還涉毒駕

    游男被盤查時自知難逃法網，才交出毒品愷他命2包，詢後被移送偵辦，同時採尿送驗含毒品反應。（記者陸運鋒翻攝）

    游男被盤查時自知難逃法網，才交出毒品愷他命2包，詢後被移送偵辦，同時採尿送驗含毒品反應。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/17 09:40

    〔記者陸運鋒／台北報導〕游姓男子騎乘改裝機車行經台北市南港區時，因大燈顏色不符被巡邏警方攔查，過程中，游男眼神飄移且不斷掩飾口袋物品，待警方詢問掩藏何物時，游男才交出毒品愷他命2包，詢後被移送偵辦，同時採尿送驗含毒品反應，已涉及毒駕。

    警方調查，從事自由業的32歲游男，騎機車行經北市南港區南港路二段、成功路一段路口時，因大燈顏色為藍色明顯不符規定，巡邏員警隨即將其攔停，過程中，游男回應心虛且不斷遮掩口袋物品，員警隨即詢問口袋為何物時，游男自知事跡敗露，才交出愷他命2包共1.58公克。

    警詢時，游男稱毒品是在信義區某酒吧，向不知名人士所購買，僅是自己吸食，警詢後，依違反毒品危害防制條例移送偵辦，而游男經採尿送驗結果出爐，發現呈毒品陽性反應涉及毒駕，將再依公共危險罪嫌送辦。

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    游男騎改裝機車行經台北市南港區時，因大燈顏色不符被警方攔查，但游男眼神飄移且不斷掩飾口袋物品，待警方詢問掩藏何物時，游男才交出毒品愷他命。（記者陸運鋒翻攝）

    游男騎改裝機車行經台北市南港區時，因大燈顏色不符被警方攔查，但游男眼神飄移且不斷掩飾口袋物品，待警方詢問掩藏何物時，游男才交出毒品愷他命。（記者陸運鋒翻攝）

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