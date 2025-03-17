險象環生！苗栗4層樓高南洋杉倒塌 差點壓到人

南洋杉倒塌，造成號誌桿傾斜。（圖由苗栗市公所提供）

2025/03/17 09:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地區近日來吹起強風，苗栗市水源里社區活動中心旁一棵高約4層樓、樹齡約50年的南洋杉昨（16）日下午不敵強風倒塌，造成一支路口號誌桿傾斜，還差點壓到1人，市公所緊急派員處理，約2個小時清除完畢。

苗栗市公所昨天下午3點多接獲縣府1999轉報，指水源里社區活動中心旁的中正路、正義街口有路樹倒塌，造成號誌桿傾斜及電線掉落。公所路燈管理所人車第一時間趕到現場，發現倒塌樹木為高約4層樓、樹齡約50年的南洋杉，佔據正義街，掉落電線則影響中正路車輛通行。

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公所路燈管理所人員在警方交管下，將南洋杉鋸切，市長余文忠也到場關心指揮，於下午5點多清理完畢，路燈電線搶修後也恢復正常。

公所調閱監視器，發現市區當時刮起陣陣強風，南洋杉突然傾倒，當時樹下有1人，差點被壓到，現象環生。公所表示，依中央氣象署預報，受鋒面影響，東北季風增強，苗栗縣也納陸上強風警戒範圍，提醒民眾注意，市民若發現行道樹有倒塌斷裂危險之虞，請盡快通報。

南洋杉倒塌，造成號誌桿傾倒，公所人員清除。（圖由苗栗市公所提供）

公所人員到場清除。（圖由苗栗市公所提供）

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