國道飆速163公里遭開單扣牌不服提告 法官判決出爐

台中廖姓男子在國道1號飆速163公里遭測速照相機拍照舉發，並吊扣牌照6個月，廖男不服提起行政訴訟，台中高等行政法院認為無違誤駁回。（記者陳建志攝）

2025/03/17 09:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名廖姓男子，去年6月開車行經國道1號，飆速163公里，超速達53公里，遭雷達測速照相拍照舉發，因嚴重超速不但開罰12000元，且須參加道路交通安全講習，更要吊扣汽車牌照6個月，廖男認為此裁罰影響生計，提起行政訴訟主張裁罰均撤銷。不過台中高等行政法院認為「警52」標誌設置符合規定，雷達測速儀也經檢驗合格，超速53公里更是事實，判決駁回。

判決指出，廖姓車主2024年6月27日深夜11點15分，駕駛自小客車行經國道1號北向224.9公里處時，車速達時速163公里，遭雷達測速照相機拍照舉發，因該路段最高限速為時速110公里，超速達53公里，國道警察開出12000元罰單，且須參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月，廖男不服提起行政訴訟。

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廖男主張，該路段無照明而無法看見「警52」標誌，舉發機關提供的「警52」標誌為日間所拍攝，該標誌於夜間形同虛設。且行經該路段時內側超車道遭其他用路人佔用，因當時車流量很低，所以觀察車行狀況，並保持安全車距加速通過佔用內側車道的車輛後，隨即變換回原車道並降低車速，並無危險駕駛。

被告的台中市交通事件裁決處答辯指出，固定式「警52」測速取締標誌設置於國道1號北向225.2公里處外側車道旁，其牌面未遭遮蔽，圖樣清晰未剝落，雷達測速儀則設置在「警52」標誌下游約300公尺處，兩者距離符合相關規定。且廖男在限速110公里路段，時速高達163公里，超速53公里，其駕駛行為不但足以危害交通安全，且非短時間加速可達到的速度，足證廖男超速絕非因一時分心所致。

台中高等行政法院法官認為，依規定測速取締標誌「警52」在高速公路應於3百公尺至1千公尺前設置，該路段設置符合規定，且位置明顯可見，圖樣清晰可辨，也無遭受樹木或其他物體遮蔽的狀況，且標誌採光面塗漆製作，藉由車頭大燈反射，並無夜間不能清楚辨識的問題。

法官並認為，本件測速照相機的雷達測速儀經「財團法人台灣商品檢測驗證中心」檢定合格，並有檢定合格證書，其精準度毋庸置疑，且測得廖男車輛的車速為時速163公里，而該路段最高速限為時速110公里，超速達53公里，確有「超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」的違規事實，認定裁處廖男12000元罰鍰，並應參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月，均無違誤，判決駁回，可上訴。

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