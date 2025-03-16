加拿大返台婦求職找到「聯合國爽缺」？ 高薪未入袋險先噴9萬

詐團以英文與吳婦對話行騙。（警方提供）

2025/03/16 21:53

〔記者許國楨／台中報導〕一名旅居加拿大20餘年的台裔吳姓婦人，近期返台定居後透過通訊軟體求職，找到一個聲稱「高薪、低工時、可居家辦公」的聯合國下包廠商翻譯工作，但因稅金問題，必須先匯款近9萬元到海外指定帳戶，才能領到薪水，所幸銀行行員察覺異狀及時報警協助，才讓她恍然大悟阻詐。

台中市第四分局大墩派出所前天接獲轄內銀行通報，63歲吳姓婦人欲臨櫃辦理跨國現金匯款，經詢問款項用途時，她支吾其詞，一下說是工作相關費用，一下又說是稅金，說詞反覆，讓行員警鈴大作，懷疑她可能遭遇詐騙，當機立斷通報警方處理。

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員警黃勤書、黃偉倫趕抵時，吳婦表示，自己旅居加拿大多年，今年初決定返台定居，並希望能找到一份適合工作，她在WhatsApp上看到求職訊息，對方聲稱來自「聯合國下包廠商」，提供「高薪、低工時、居家辦公」夢幻條件，並表示她的翻譯能力符合資格，可以遠端上班，月薪更高達數千美元。

吳婦信以為真，欣喜若狂以為找到了一份理想工作，然就在滿心期待第一筆薪資入帳時，對方卻突然表示，因「薪水稅務問題」，必須先支付2700美元（約新台幣89000元），否則無法領取工資，還強調這是「標準流程」，要她盡快匯款還附上「官方指定帳戶」，讓她信心大增，隨即前往銀行辦理跨國匯款。

員警耐心詢問細節，並向她解釋這類「求職詐騙」的手法，強調「真正的公司不可能要求員工先付款！」經過一番勸說，吳婦才如夢初醒，慶幸這筆錢還沒匯出去，連連向行員和員警道謝，更直呼現在詐騙集團真的很可怕。

分局長陳祥麟呼籲民眾，求職時應提高警覺，對於「高薪、低工時、居家辦公」等條件的職缺，更需謹慎查證，不輕易加入陌生帳號，個人證件、如自然人憑證、身分證、健保卡等應謹慎保管，遇有疑問請撥打110、165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經警方與行員不斷勸說，吳婦才恍然大悟打消匯款念頭。（警方提供）

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