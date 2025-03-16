假公務機關辦案「連環計」險上鉤 女求助警保住212萬

台南市警六分局員警協助黃姓女子查證，避免她被詐團坑掉212萬元台幣。（警方提供）

2025/03/16 18:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名30多歲的黃姓女子於今年3月5日起相繼接獲金管會、刑警人員來電稱她銀行帳戶涉不法資金流動，要她配合調查、賣掉所有股票與美金換成台幣，還要她申請銀行信貸、甚至用計暗中掛失她的郵局提款卡，當她發現提款卡無法使用、深信詐團說法，險要匯出212萬款項，但在最後一刻，黃女仍求助員警查證，警方識破是假公務機關辦案詐騙，保住她的血汗錢。

據了解，從3月5日起，黃女相繼接獲來電，對方自稱「金管會」人員、謊稱她銀行帳戶涉及不法資金流動，並轉接給「新北市刑警大隊」的假警員，要求黃女配合調查。

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詐騙集團聲稱為了證明黃女清白，她必須將手上所有股票與美金變賣換成新台幣，甚至要求她申請銀行信貸，總計新台幣212萬元，其後，黃女要把所有資金匯到另1個所謂的安全帳戶，才能協助黃女證明清白。

詐團為了進一步操控黃女、還以調查資金流向為由，要求她提供身分證及提款卡正反面照片，並暗中拿這些資料向郵局掛失她的提款卡。隔天，黃女發現自己的提款卡無法使用，一度對詐團說法深信不疑，更加配合對方指示，準備按照詐團的要求付款。

儘管詐團設計的話術嚴密，黃女仍對要交付資產的要求感到疑慮，最終在3月14日，她到南市警六分局鹽埕派出所求助，值班員警王宏瑋聽取黃女描述後，即察覺這是典型「假冒公務機關辦案」詐騙手法，阻止她進一步操作，同時透過銀行系統確認黃女名下帳戶尚未有資金匯出，成功阻詐，為黃女保住212萬元財產。

南市警六分局長劉全福提醒民眾，詐騙集團常利用「官方機構」名義製造恐慌，讓被害人因擔心財產安全而落入圈套。公務機關絕對不會透過電話要求民眾提供個資、提款卡影本、變賣資產或轉帳！若接獲可疑來電，應保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線，或登入警政署「打詐儀錶板」求證，提高警覺絕不能少。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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