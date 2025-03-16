台中誠品480誤報竊盜 女童被帶走嚇哭竟是保全搞烏龍

警方獲報到場處理，最後查明竟是保全烏龍報案。（警方提供）

2025/03/16 17:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期誠品480昨（15）日發生烏龍竊盜案，保全將一名國小女童誤認為竊嫌報警，警方到場後將女童與其母親、姊姊帶回派出所釐清，導致女童在派出所嚇到大哭，事後確認保全報案有誤，家長怒向市長盧秀燕信箱投訴，警方今天也說明事情始末，強調將究責保全並加強員警教育訓練。

第六分局今天表示，該分局市政所15日13時許接獲「誠品生活480」百貨公司報案，指稱有物品遭竊，且犯嫌仍於現場徘徊，警方為求慎重，由3名員警員及實務訓練生2員到場了解，惟適逢假日，商場來往人潮眾多，員警為保障當事人權益及名譽，先將其請離商場，待釐清事實，確認係報案內容有誤後，依法進行後續偵辦。

請繼續往下閱讀...

經查，林姓保全當日下午接獲服務台通知，位於商場的拍貼機遭到破壞，經該樓層樓管提供涉嫌人照片，向警方報案後指稱魏女為竊嫌，員警到場即向雙方詢問事發經過，惟案發地點屬公眾得出入場所，且周遭尚有其他逛街民眾，考量當事人名譽，決定先請魏女等人隨同員警回距商場10公尺的派出所等候，並未使用逮捕等強制行為。

期間警方另派員陪同林姓保全前往拍貼機取證，經查該廠商僅因機器出現異常即認遭人破壞偷竊，林男未盡查證義務即向報案，並擅自留置魏女及其親屬，造成當事人身心受創，針對林男行為警方也主動依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌進行後續偵辦。

第六分局強調，警方辦案件皆以事實為依歸，而釐清事實過程本就需要時間，在確認魏女等人無嫌疑後，即請當事人離去，並返回偵辦報案人誣告、妨害名譽及妨害自由等刑事責任，員警處置尚無違反程序情事，惟請民眾返所過程中說明不足部分，日後將加強員警教育訓練，以避免類此案件再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法