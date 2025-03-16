萬金石馬拉松開跑 新北警Cosplay宣導識詐

新北市警察局Cosplay魷魚遊戲角色與警犬一同吸引參賽選手目光，進行識詐宣導。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/16 16:00

〔記者吳昇儒／新北報導〕國際級的萬金石馬拉松今日火熱登場，新北市警金山分局除協助賽事安全維護與交通疏導讓賽事平安順利完成外，更與犯罪預防科、警犬隊一起設立反詐宣導攤位。除了Cosplay魷魚遊戲角色吸引參賽選手目光外，同時也宣導識詐知識，提升防詐免疫力。

新北市警局犯罪預防科、警犬隊與金山警分局共同合作設攤，宣導人員更化身魷魚遊戲的紅衣管理員與參賽選手合影；透過吸睛宣傳，提醒跑者慎防購物詐騙，瀏覽拍賣網站、社群媒體等網路平台購物時，應小心以低價優惠販售的知名品牌運動用品，此時須謹慎查證網站真實性，尋找可信任的賣家或購物平台，也可比對價格，提防明顯低於市場行情的商品，以免上當受騙。

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金山警分局長沈明義表示，此次萬金石馬拉松吸引國內外約一萬兩千名跑者共襄盛舉，透過警犬互動及角色扮演，在人來人往的會場中吸引選手關注反詐議題，除了提高市民對詐騙的警覺，也讓大家深入了解如何防範詐騙，未來將持續以生動、有趣的方式進行宣導，廣播識詐知識，營造更加安全的社會。

參加全馬的新北市議員張錦豪也表示，今日氣候合宜，不少跑者都跑出好成績，自己連續5年參加萬金石馬拉松，也創下5小時內的好成績，希望警方吸睛的裝扮宣導，能讓更多人免受詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警犬隊也加入識詐宣導的行列。（記者吳昇儒翻攝）

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