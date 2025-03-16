彰化市大埔路人行道上路 抗議阿伯噴漆寫「機車道」洩憤

彰化市大埔路今天有1名阿伯持噴漆在臨停區多處噴「機車道」3字，被警方通知到案。（警方提供）

2025/03/16 16:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路標線型人行道已上路1個多月，就在正、反意見爭論不休之際，今（16）日有1名阿伯持噴漆在10處汽、機車共用的臨時停車區狂噴「機車道」3字，警方將他通知到案，阿伯氣說人行道害他騎機車不方便，才噴漆洩憤；警方依社會秩序維護法與道路交通管理處罰條例開罰，並詢問縣府是否提告毀損。

大埔路施作總長1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道，人行道噴上綠漆，汽、機車臨時停車區在人行道外，從2月14日起正式展開取締。彰化警分局經過1個多月來大執法，共開出數十件汽機車違規停車，全部開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

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經過警方1個多月來嚴正執法，汽、機車違規停車情形已少見，不過網路上仍對大埔路是否該興設標線型人行道爭論不休。

今天上午10點多，1名阿伯騎機車行經大埔路時，突然持噴漆隨手在汽、機車臨時停車區噴上白色的「機車道」3字，且一噴就是10處，引起用路人側目。有人拍照片PO網引發討論。有網友痛批，馬路是大眾的公共財，任何人可以亂噴字嗎？有毀損公物之嫌。還有網友罵稱，感謝彰化市的無腦政治人物，讓大埔路變成汽機車搶道，又畫著沒啥人在走的人行道，中間還創造汽車、機車停了就會越線讓人開紅單的停車區。

彰化警分局對此指出，他們已循線將阿伯通知到案，阿伯是對大埔路人行道的臨停區影響到他騎機車而不滿，因而在沿線噴漆洩憤；由於路權單位是縣府，將由縣府決定是否對阿伯提告毀損。

彰化市大埔路人行道爭議不斷，今天有1名阿伯持噴漆四處噴「機車道」洩憤。（警方提供）

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