台中「小翁立友」逃出生天 好友曝關老爺「神」助攻

「小翁立友」遭囚緬甸詐騙園區，其好友王元照曾求助關聖帝君。（王元照提供）

2025/03/16 16:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中商演歌手陳康岳（39歲），有「小翁立友」之稱，去年9月前往泰國洽談生意，卻遭人蛇集團綁架至緬甸詐騙園區，受困長達半年終在本月14日平安返台。協助脫困的魔術師好友王元照表示，起初因全無頭緒求助無門，只好向關聖帝君求救指示下，果真透過管道與詐團取得聯繫，半年後讓陳康岳平安回家，真的是神助攻。

2024年9月，陳康岳搭機抵達泰國曼谷洽談生意，與兩名台灣友人搭上包車後，從此失聯，家屬透過手機定位，發現他的訊號出現在泰緬邊境的詐騙園區，懷疑陳可能被人蛇誘拐於9月14日報案，台中市警方接獲報案後，立即聯繫外交部與刑事局，請求海外救援，但營救行動卻一度陷入僵局。

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陳的多年魔術師好友王元照得知訊息後，四處奔走求助，卻因無類似經驗漫無頭緒，情急之下於9月24日前往台中霧峰區找朋友，詢問有無在緬甸地區做偏門的特殊營救管道未果，隨即聽從友人祈求神明指引建議，到當地一處奉祀關聖帝君的廟宇求助。

王說，當天他寫疏文向關老爺說，「陳受小人陷害，遭強押至人間煉獄園區」、「陳是家中獨子，父母以淚洗面，兩老恐失依靠」，請求關公賜予智慧與能力幫助陳脫困，讓陳與家人團圓，隨即在連續擲筊多次後終得到指示，稱兩個月後會有消息。

果然在去年11月間，他透過直播魔術表演時，意外認識一名在緬甸的台商粉絲，該台商表明可幫忙聯繫當地詐騙集團談判，對方起初開價100萬美金（約3300萬台幣）才肯放人，經過數月協商，最終降至30萬元台幣，並要求以虛擬貨幣交易給付，才同意釋放陳。

最終在台商牽線協調下，陳於今年3月順利逃出，並與另名脫困的沈姓女子一同前往泰國移民局求援，並在本月14日平安返台，而陳隨即被台中警方帶回製作筆錄，全案目前由台中地檢署指揮偵辦，將針對該起跨國綁架案的幕後黑手展開調查，追查是否有台灣人涉及詐騙集團運作。

王當時寫疏文向關老爺求助請示。（王元照提供）

「小翁立友」陳康岳14日晚間平安返台。（王元照提供）

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