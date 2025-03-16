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    4匹馬兒西濱後龍段奔跑 用路人減速閃避警究責

    台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬逆向奔跑。（圖由Threads liang._19提供）

    台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬逆向奔跑。（圖由Threads liang._19提供）

    2025/03/16 15:51

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬奔跑，且不時逆向的情形。用路人驚見紛紛減速閃避，警方獲報到場，馬兒已由飼主李姓男子帶回，未肇生交通事故。警方查出，李男去年也曾發生疏縱馬兒跑上西濱情況，將追究相關責任。

    台61縣西濱快速道路北上99公里苗栗後龍路段，昨天下午2點多出現4匹馬兒在車道上奔跑且不時逆向的情形，駕駛人見狀紛紛減速閃避，深怕與馬兒發生碰撞，不少當時行經的民眾也攝錄下影像，於網路分享。

    警方接獲民眾報案「馬路上有馬」，派員前往，不過到場前，馬兒已由飼主李男帶回。警方初步調查，李男在台61線旁農場飼養馬匹，其中1匹帶著其他3匹從圍欄逃脫上台61北上車道，李男也騎上機車追趕，直到約100公里處攔下。

    警方查出，李男的農場於去年6月24日也曾發生一匹馬跑上台61線的情事，昨天再度發生，將依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱禽、畜或寵物，妨害交通者，處以600元以下罰鍰，並呼籲民眾飼養動物應善盡管理責任，以保障人車安全。

    台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬逆向奔跑，用路人驚見紛紛減速閃避。（圖由Threads syyy.20_提供）

    台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬逆向奔跑，用路人驚見紛紛減速閃避。（圖由Threads syyy.20_提供）

    台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬逆向奔跑，用路人報警「馬路上有馬」。（圖由Threads hsuna_072提供）

    台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上車道，昨天出現4匹馬逆向奔跑，用路人報警「馬路上有馬」。（圖由Threads hsuna_072提供）

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