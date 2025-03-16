23歲男當街遭砍到肚破腸流 疑為金錢糾紛釀殺機

警方將黃姓男子逮捕並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/16 15:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重發生砍人案！今清晨4時許，23歲施姓男子報案表示自己被人持利刃刺腹，導致自己腸子外露，警方獲報即刻趕抵，將施男送醫，開刀救治後搶回一命。警方目前調閱監視器，今上午將犯嫌20歲黃姓男子及另一名未成年少年逮捕，初步調查疑似是金錢糾紛，詳細案情仍在持續釐清中。

據悉，警方接獲消防局轉報，施男表示自己在三重區忠孝路二段受重傷，警方、消防第一時間趕抵，發現施男除了肚破腸流，後腦還被鈍器重擊，即刻將其送往台北市馬偕醫院急救。施男初步供稱，自己被2名男子襲擊，但詳細被攻擊的時間地點，施男則支吾其詞，回答七零八落，似是有所隱瞞。

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施男在搶救之後撿回一命，目前仍在休養中。警方調閱相關監視器，在案發前後有一部雙載機車在附近出沒，經車牌鎖定車主黃男與另一名未成年少年。警方今上午10時許前往將2人逮捕，扣回摺疊刀、辣椒水等證物。

警詢時，2人僅交代與施男有金錢糾紛，承認確實動手傷人，但詳情不願意交代，警方依殺人未遂罪嫌將2人依法送辦；目前施男也還在醫院休養中，警方將待其復原至一定程度，再行筆錄製作，詳細案情仍待釐清。

警方扣回摺疊刀、辣椒水。（記者徐聖倫翻攝）

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