彰化消防局唱出防火辛酸「公墓巡邏走9遍」爆紅

彰化消防局第二大隊改寫「忠孝東路走九遍」完美詮釋防火宣導的心情。（記者顏宏駿翻）

2025/03/16 15:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕清明節防火，彰化縣消防局再出招！第二大隊員化身「動力滅火車」男團，高唱「公墓巡邏走9遍」，把「動力火車」的歌曲「忠孝東路走9遍」歌詞改寫成，「公墓巡邏走9遍…從早走到黑…多麼希望離開傷心的墓碑」，聽者不禁莞爾一笑，網友讚太有才了

隊員說，把動力火車的「忠孝東路走9遍」的廣告洗腦歌曲改寫，就能加強民眾印象。他們寫的是自己為了清明節防火，一再上山做公墓巡邏，腳底下踏的其實是你我的祖先，從日走到夜，臉從白曬到黑，多麼希望跳上車子，離開傷心的墓碑。歌曲簡單，意境變成防火宣導的辛勞。

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這首歌透過YOUTUBE轉發，引發熱烈迴響。網友大讚，太強大了！改曲天王，不愧是「動力滅火車」。

彰化縣消防局第二大隊提醒民眾，每年清明節前夕都是公墓雜草火警的高峰期，為了降低火災發生率，除了拍攝短影音宣導，並使用無人機進行轄區兩大熱點員林及大村加強巡邏，藉由無人機進行廣播達到效果。此外，如隨意燃燒雜草不僅可能違反《消防法》，最高可處新臺幣3,000元罰鍰；若造成空氣污染，則可依《空氣污染防制法》處以10萬元的罰款。此外，因焚燒雜草而危害公共安全者，可能觸犯《刑法》放火罪，需承擔相應的刑事責任。

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