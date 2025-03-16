轉彎遭酒駕「小黃」撞個正著 車主反因閃紅燈未停吃900元罰單

孟姓男子去年12月駕車行經桃園市八德區，轉彎時遭對向計程車撞上，秋姓運將酒測值高達1.04mg/l，被依公共危險罪嫌送辦，孟男也因行經閃光紅燈路口未依規定停讓挨罰900元。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/16 14:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕孟姓男子去年12月駕車行經桃園市八德區，轉彎時遭對向計程車撞上，秋姓運將酒測值高達1.04mg/l，被依公共危險罪嫌送辦，孟男當時還稱「用保險桿幫警察抓到一個死酒駕仔」，不過，孟男也因行經閃紅燈路口未停車再開，近日收到1張900元罰單，他質疑「警察拿我行車紀錄開我擔，早知道我後製一下再給他們」。

警方表示，去年12月27日凌晨0點44分，孟男駕駛自小客車從東勇二路右轉忠勇街，與忠勇街往和平路方向、秋姓運將駕駛的計程車發生碰撞，雙方駕駛無人受傷，警方對秋男施以呼氣酒精測試，他酒精濃度測試值高達1.04mg/l，全案已依公共危險罪嫌將秋男移送桃園地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

對於孟男事後也因行經閃紅燈路口未停車再開挨罰900元，警方表示，事故研判都會採取嚴格認定標準，孟男事故時行經東勇二路、忠勇街閃紅燈路口未依規定停讓，才會開出未依標線標誌行駛罰單，而秋姓運將除了被依公共危險送辦，他因無照駕駛、行駛廢止登記證營業車、跨越雙黃線被開出3罰單，最高可開罰2萬9400元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

孟姓男子去年12月駕車行經桃園市八德區，轉彎時遭對向計程車撞上，秋姓運將酒測值高達1.04mg/l，被依公共危險罪嫌送辦，孟男也因行經閃光紅燈路口未依規定停讓挨罰900元。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法