19歲慢飛男熱血台中揮棒！ 帶兩大箱行李獨漏現金 差點露宿街頭

賴男帶兩大箱行李卻獨漏現金，差點露宿街頭。（警方提供）

2025/03/16 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣19歲賴姓男子是慢飛天使（發展遲緩），近日為參加期待已久的免費打擊練習活動，特地請假南下台中，拖著兩個裝滿生活用品行李箱，準備展開一場熱血之旅，卻遺漏了不可或缺的現金，他不願因此掃興返家四處求助，卻驚動警方關心協助聯絡賴母趕來接回，化解他差點露宿街頭的窘境。

台中市第三分局東區分駐所前天傍晚獲報，轄內超商一名賴姓男子（19歲）頻頻向店內客人借錢，巡佐姚智中、警員陳裕文到場發現，賴男身帶兩個大行李箱，顯得十分緊張，經了解，賴男住苗栗，熱愛棒球的他近日在網路上得知台中有商家舉辦免費打擊練習活動興奮不已，特地向公司請了三天假，準備來場盡情揮灑汗水的運動之旅。

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然而，在生活用品與衣物一應俱全的行李箱中，卻唯獨遺漏了最關鍵的現金，身上的悠遊卡餘額不足以支付這幾日的開銷與住宿費用，但為了不讓這場期待已久的旅程泡湯，決定向好心人求助，卻引起店家與民眾的關注，賴男一開始不願員警協助聯繫家人，甚至表示可以隨意打地鋪過夜，不必麻煩任何人。

但在員警的溫和勸說下，他最終同意回派出所，並聯絡家人，賴母接到通知後，焦急萬分，立刻驅車南下，直到親眼見到寶貝兒子平安無事，才真正鬆了一口氣，感激員警的熱心協助，讓兒子不至於流落街頭。

警方提醒民眾，外出旅遊前務必做好規劃，攜帶足夠現金或可用的電子支付工具，避免發生意外時陷入困境，此外，若旅途中遇到突發狀況，可隨時向親友或警方尋求協助，確保自身安全。

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