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    用路人小心了！新中橫公路這4處加強移動測速照相

    南投縣警察局信義警分局，即日起將於台21線新中橫公路加強移動測速照相。（信義警分局提供）

    南投縣警察局信義警分局，即日起將於台21線新中橫公路加強移動測速照相。（信義警分局提供）

    2025/03/16 13:01

    〔記者張協昇／南投報導〕用路人小心了！南投縣警察局信義分局鑑於台21線新中橫公路交通事故頻傳，即日起將於台21線87.5k、96.5k、99.3k及隆華國小前，加強進行雙向移動測速照相，呼籲用路人行經新中橫公路依速限行駛，切莫爭道競速及隨意超車，以免受罰或發生交通事故。

    台21線新中橫公路係通往玉山國家公園塔塔加、信義鄉各旅遊景點及嘉義阿里山必經道路，惟信義警分局指出，今年迄今信義鄉共發生各類交通事故計30件，台21線即有11件，時間多為上午10時至下午4時，肇事原因以未保持安全距離及違規超車較多，為防止發生車輛競速、超速等違規行為，警方公告即日起將加強在上述4路段執行測速照相取締，以防止事故發生。

    警方指出，台21線新中橫公路速限50公里，沿途已有多處固定測速照相桿，包括信義鄉豐丘路段等，均可調整鏡頭雙向拍攝，移動測速照相則補固定測速照相桿不足，也採雙向拍攝，測速點前也都有依規定設警告標誌，呼籲民眾行經台21線新中橫公路務必遵循速限行駛，避免競速及超車等違規行為，除維護居民安寧，也保障自己及其他用路人安全。

    南投警方加強於台21線新中橫公路機動測速照相，測速點前設有警告標誌。（信義警分局提供）

    南投警方加強於台21線新中橫公路機動測速照相，測速點前設有警告標誌。（信義警分局提供）

    台21線新中橫公路速限50公里，警方加強移動測速照相。（信義警分局提供）

    台21線新中橫公路速限50公里，警方加強移動測速照相。（信義警分局提供）

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