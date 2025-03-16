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    國道行駛路肩遭罰6000元不服提告 法官一原因打臉駁回

    桃園一名李姓車主，前年9月開車行經國道1號雲林路段，行駛路肩遭舉發開罰，不服提起行政訴訟，法官認定當時左側並無車輛駁回。（記者陳建志攝）

    桃園一名李姓車主，前年9月開車行經國道1號雲林路段，行駛路肩遭舉發開罰，不服提起行政訴訟，法官認定當時左側並無車輛駁回。（記者陳建志攝）

    2025/03/16 13:08

    〔記者陳建志／台中報導〕桃園李姓車主前年9月開小貨車行經國道1號雲林路段時違規行駛路肩，遭拍照舉發，國道警察依違反道路交通管理處罰條例開罰6000元，李女不服提起行政訴訟，主張因左方車道車輛眾多無法匯入車道才會行駛路肩，不過台中高等行政法院法官勘驗相關照片後發現，當時左方車道並無車輛，打臉李女說法，駁回訴請撤銷罰單，維持開罰6000元。

    這名李姓車主2023年9月21日下午4點多，駕駛小貨車行經國道1號南向246.1公里雲林路段時，因違規行駛路肩遭拍照舉發，國道警察局第4公路警察大隊斗南分隊認定確實違規，依違反道交條例33條第1項第9款，「行駛高速公路未依規定使用路肩開罰6000元」，李女不服提起行政訴訟。

    李女主張，因左方車道車輛眾多無法匯入車道才會行駛路肩，要求撤銷罰單。

    台中高等行政法院法官指出，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定有濃霧、濃煙、強風、大雨等特殊狀況嚴重影響行車安全時，得在路肩暫停，並應顯示危險警告燈，不過當時並無此種情況。且勘驗取締違規照片3張，發現李女行駛至加速車道與外側車道接合處時，左側並無車輛，而左後方的大貨車距離她仍有一段距離，李女的小貨車並無啟用方向燈，仍繼續行駛在路肩前進。

    法官認為，就算當時主線車道內有車輛，應該降低車速，等待進入同一車道，李女卻開進路肩，其違規行為縱無故意，也有過失，訴請撤銷為無理由，應予駁回，可上訴。

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