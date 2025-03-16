老翁被假投資陷阱騙走上千萬 警查出銀樓竟是詐團水房

警方查扣贓款等證物。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/16 12:41

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名退休老翁落入詐騙集團假投資陷阱被騙走1650萬元，警方逮到面交車手後，根據車手手機通聯，溯源鎖定更上層的收帳水房，更發現負責水房的40歲周姓男子，在台中經營一家銀樓。警方兵分多路前往逮周與其4名同夥，赫然發現周的銀樓內，沒任何值錢的珠寶與貴金屬，懷疑他可能利用銀樓業務來幫詐團洗錢。

北市警中正二分局今天宣布偵破這起詐騙集團案，台北市一名退休老翁在去年時，透過手機通訊軟體，加入詐騙集團的投資群組，被假投資話術騙得團團轉而不自知，更先後透過轉帳、面交被詐走1650萬元；老翁事後見到帳面上獲利滿滿想出金卻頻遭阻撓，這才發現受騙在去年12月報警。

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警方在今年1月循線逮捕當初與老翁面交取款的車手，再根據車手的手機通聯、對話紀錄，循線鎖定車手取得贓款後，再交給更上一層的水房。警方布線追查，發現水房負責人為在台中經營銀樓的周姓男子，警方本周三兵分多路前往台中逮周，同時再前往台南、雲林、彰化等地逮捕蔡姓男子等另外4名共犯。

警方前往逮周時，他正好在台中一家麵店吃早餐，當時還在頻頻用手機打電話，疑似正在遙控指揮詐團工作。他被逮後否認負責水房收帳，警方前往其銀樓搜索時，發現銀樓內沒有任何值錢的珠寶或貴金屬，懷疑他利用銀樓替詐團洗錢。

據悉，除了周否認犯行外，其餘蔡等4名共犯，也對案情避重就輕、全面否認。警最終查扣73萬餘元贓款、手機15支以外，也將周等5嫌依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法送辦，同時也正深入追查贓款流向與洗錢方式。

警方在彰化逮捕蔡姓共犯。（記者王冠仁翻攝）

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