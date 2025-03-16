台南玉井僅存合法「桃源茶室」 營運已逾百年

桃源茶室是玉井僅存合法茶室，業者表示，家族歷代營運迄今已200年。（記者劉婉君攝）

2025/03/16 10:48

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區有間營運已逾百年的「桃源茶室」，為目前僅存的合法茶室，提供吃茶、喝酒、唱歌服務，每天都有舊雨新知上門消費，除了喝茶、唱歌，也常有外地遊客慕名前往體驗。

桃源茶室位於玉井市區，1層樓的平房內，設有2排包廂房間，中間種了一排綠色植栽。88歲的賴姓業者表示，茶室從祖父之前就已成立，連他自己也不知道傳到第4、5代還是第幾代了，迄今應已超過200年。

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業者表示，早期玉井有糖廠，員工多，台南山區交通不便，又沒有什麼娛樂，玉井的茶室多達10幾家，1950年代時，店內有30名擁有合法「服務牌」的女服務生，為客人泡茶及聊天解憂，客人到店內喝茶、聊天，以人頭計算，1個人頭5元，1個小時就要離場，當時每天客人有1、200人，有時門口還會大排長龍等候。

後來店內增加了卡拉OK，現在客人喝茶仍是以人頭計較，喝酒及唱歌則以時間計算，2小時為1節，1節收費600元。

業者說，桃源茶室為目前全台少數碩果僅存的合法茶室，每天仍有20幾名客人上門，不乏2、30歲的年輕客人，店內的服務生有18人，也是有年輕的及年紀較長的，還有不少外地人特地來體驗。不過，店內不收自行前往的女性客人，但若隨男性一同前往，店家也不會拒於門外。

桃源茶室內設有2排包廂，提供客人吃茶、喝酒、唱歌服務。（記者劉婉君攝）

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