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    付90萬律師費？ 台中婦存款458萬被盯上 看護急喊「她會被騙！」

    警方接獲郵局通報趕往關心。（警方提供）

    警方接獲郵局通報趕往關心。（警方提供）

    2025/03/16 10:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市六旬游姓婦人近日到郵局要提領90萬元，聲稱要支付律師費，卻因費用異常高昂引起行員警覺報警協助，經查，游婦帳戶存款達458萬元，恐遭歹徒覬覦，經陪同返家時，家中看護隨即向警方告知「她不能獨自領錢，會被騙」，警方則請家人多加留意，以免積蓄不保。

    據了解，69歲游婦前天獨自前往北區郵局，表示要提領90萬元現金支付律師費，行員聽聞後，覺得費用與一般行情不符，根據經驗，坊間律師費通常落在5萬至10萬元之間，懷疑她遇詐立即通報警方到場協助。

    第二分局立人派出所員警迅速抵達，發現游婦表情呆滯，精神狀況似乎不佳，且她的帳戶存款高達458萬元，近期剛收到一筆和解賠償金，這讓警方更加懷疑她是否已被詐騙集團盯上，員警耐心詢問游婦：「為何律師費這麼高？是請了什麼樣的律師？」游婦回答：「我請的是外面的律師，不是法院的律師，所以比較貴。」

    然而，當警方繼續追問律師姓名、事務所資訊時，游婦卻無法回答，只是一再強調「律師說要這麼多」，眼見游婦無法合理解釋，警方決定護送她返家確認情況，抵達游婦住處時，一名看護見到她回來，立刻上前告知警方：「她不能自己領錢，可能會被騙！」

    警方進一步了解後，才得知游婦疑有輕度身心障礙，平時主要由家人與看護照料，若非行員機警攔阻，這90萬元可能已落入詐騙集團手中；第二分局長鍾承志提醒，詐騙集團常利用「假律師費」、「假投資」、「假親友急需用錢」等話術，讓民眾恐慌進而匯款，務必要提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經員警勸阻，游婦才打消領款念頭。（警方提供）

    經員警勸阻，游婦才打消領款念頭。（警方提供）

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