超扯！高雄嬤騎「移動城堡」路中掉2大袋 害外送員犁田慘摔

1名婦人騎車載滿回收物，途中掉落2大袋，害後方的騎士煞車不及慘摔。（擷取自WoWtchout）

2025/03/16 10:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名外送員陳男（20歲）昨日騎車行經三民區同盟三路時，驚見1輛行駛中的機車載滿資源回收物，猶如另類的「移動城堡」，就在陳男靠近欲超車時，機車上突丟落2大袋，瞬間回收物散落一地，陳男煞車不及自摔，警方調查，肇事的魏婦（74歲）無照駕駛，且因貨物脫落，最高共可開罰4萬2000元。

受害慘摔的陳男將事發的行車記錄器上傳影音平台，內文指「回收阿嬤東西沒綁好掉落，根本就沒有反應時間，而且還想以500元私了，警察問資料還裝傻。」而網友看了影片，也幽默笑回「瑪利歐賽車真實版」、「卡卡跑丁車嗎？ 丟全地圖陷阱」、「道具賽，放道具了，兄弟你沒躲好」。

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三民一分局三民所指出，這交通事故發生於15日下午5點多，經了解，魏婦騎車沿同盟三路往南直行，行經至案發地點時，疑因裝載回收物品的塑膠袋破裂，造成回收物品掉落一地，導致後方陳男疑煞車不及而自摔受擦挫傷，現場2人酒測值均為0，無酒駕情事。

警方初步研判，肇因為魏婦載運貨物未綑紮牢固掉落，導致後方車輛疑煞車不及釀禍，詳細肇因尚待交通警察大隊進一步鑑定分析。

另魏婦騎車「所載貨物脫落、掉落」，涉違反道路交通管理處罰可處3000元至1萬8000元罰鍰；「無照駕駛」部分則可處6000元至2萬4000元罰鍰，警方將一併予以製單舉發。

阿嬤的機車載滿回收物，其中2個黑色塑膠袋於行駛中掉落，害後方騎士慘摔。（民眾提供）

外送騎士行駛中遇前方機車散落回收物，煞車不及摔倒。（民眾提供）

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