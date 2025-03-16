社區共有土地上竟裝設鐵捲門 妨礙住戶機車出入 法官判拘15天

士林地院近日審結，認定于婦觸犯強制罪，判處拘役15日。（記者吳昇儒攝）

2025/03/16 10:07

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市汐止區一名于姓婦人與社區住戶有土地使用上的糾紛，2020年間已進行土地鑑界，結果發現于婦裝設鐵捲門的土地，屬於金女及數位住戶所有。未料，2021年4月間，于婦見金女將車停在該土地上，竟將鐵捲門關閉，妨害金女使用機車，金女則對于婦提告。士林地院近日審結，認定于婦觸犯強制罪，判處拘役15天。

檢警調查，金女停放機車的位子，原先有爭議，但經土地鑑界後，確認為是金女及同社區的數位住戶所有。鑑界隔年，金女將機車停放在該處時，于婦卻將鐵捲門放下，不讓金女移動機車，直至警方到場調解，方讓金女將車牽離。金女不滿遭于婦限制機車使用權益，事後對其提出妨害自由告訴。

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檢警偵訊時，于婦否認犯行，但卻稱機車不能通過、人可以通過，也稱知道鐵捲門關下後，機車無法通行。

法院審理期間，于婦則稱不知道該片土地屬於數位住戶及金女共有，鑑界當天自己並不在場、鐵捲門可以徒手開啟等語。

法官調查，于婦見金女將機車停放在該土地後，就用遙控器關閉鐵捲門，目的就是要阻斷金女機車無法通行，而于婦也坦承當時有要求金女將車騎走，但對方不予理會，她就將門關上。直至執勤員警確認土地使用權後，才商請于婦使用遙控器將鐵捲門開啟。客觀上，鐵捲門屬於于婦私人財產，未經其同意，難逕自以徒手或其他可能破壞該鐵捲門方式開啟。因此主觀上認定，于婦有妨害金女使用該土地及自由駕駛車輛通行犯行。

法官認為，于婦雖辯稱鑑界當天她並不在場，不知土地歸屬，但當日其丈夫及大姑均有在場，理應知道結果，可見于婦早就知道該土地非私人土地而屬共有，所辯不足採信，故依觸犯妨害自由罪章中的強制罪，故判處于婦拘役15日，得易科罰金1萬5千元。

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