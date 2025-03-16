由偷變成搶！ 男子行竊超商收銀機被發現 與店員拉扯判5年半

士林地方法院近日審結，認定黃男觸犯準強盜罪，判處有期徒刑5年6月。 （記者吳昇儒攝）

2025/03/16 09:58

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市一名黃姓男子因經濟狀況不佳，竟於去年10月11日凌晨，跑到某超商汐止站前店外徘徊。見女店員在後方理貨，櫃台無人看管，偷走零錢盒逃逸，卻被女店員發現當場發生拉扯。過程中女店員遭到襲擊倒地，路人趕緊向前幫忙抓人，最終逮捕黃男通報警方到場。士林地方法院近日審結，認定黃男觸犯準強盜罪，判處處有期徒刑5年6月。

檢警調查，黃男於案發時見店員在後方理貨，徒手竊取放置在櫃檯內收銀機下方零錢盒，裡面共有1240元，得手後馬上逃離店外。女店員聽到聲響，感覺不對，追出店外抓住黃男。

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兩人拉扯中，黃男拿包包反擊，並將店員推倒在地，導致對方右手、左肩及左小腿挫傷。女店員大聲呼叫，在旁路人聽聞後，隨即追上黃男將她逮捕，交由檢警偵辦。

檢察官偵訊後，認為黃男由偷變成搶，拉扯間還害女店員受傷，其行為已涉犯準強盜罪，依法將他起訴。

法院審理時，黃男承認有偷取超商內的財物，但否認有準強盜的行為，表示逃離超商後，確實有與店員拉扯，但沒有要傷害對方，是對方自己跌倒。

法官則認為，黃男且取超商現金後，逃出店外遭店員拉住，反手以包包攻擊並多次推倒對方，導致店員有多處傷勢，最終因體力不堪負荷，無法繼續追捕，顯見黃男為避免被逮捕，有多次對女店員施暴，以構成準強盜罪，故依法判處有期徒刑5年6月。

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