日籍客高雄遊玩挨撞命危 連夜開刀搶救

日籍女遊客撐傘走在圓環人行道，卻遭小貨車衝撞導致全身重傷，目前仍命危持續救治中。（民眾提供）

2025/03/16 09:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕日籍女遊客（61歲）昨（15日）走在高雄市五福商圈圓環人行道，遭廂型車直接撞擊，由於傷勢嚴重，昨晚約7點從大同醫院轉送高雄長庚醫院救治，因胸腔內出血及腹部嚴重挫傷等，醫療團隊連夜為日籍婦緊急手術，至今晨送往加護病房觀察中。

日籍婦人近日與兒子到台灣旅遊，昨日下午前往高雄市中央公園、五福商圈，未料走在五福中華圓環的人行道，卻遭張男（73歲）駕駛的廂型車衝撞噴飛，造成頭部、手、腳等全身外傷，因胸腹部遭嚴重撞擊，造成肋骨骨折、胸腔及腹部嚴重挫傷內出血，經連夜緊急手術，目前插管在加護病房觀察治療，仍未脫離險境。

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這起嚴重車禍發生在昨天下午4點多，當時來台旅遊的日籍婦人與兒子走在中華三路和五福三路口圓環的人行道上，張男駕駛疑似因行駛中發現前方有交警指揮交通，不明原因緊張，突然偏右衝向圓環人行道，當時有其他路人發現連忙跳開，而撐傘步行的日籍婦人卻直接被撞飛到圓環的花圃內，張男經測試並無酒精反應，詳細肇事原因將由警方調查釐清。

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