6歲女童下課未見母親接送淚汪汪 清水警協助找媽媽

清水警分局安寧派出所員警協助照顧女童，等候媽媽來接。（民眾提供）

2025/03/16 09:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區某幼兒園老師因苦等不到家長來接送小孩，加上打了10多通電話也連絡不上女童的媽媽，女童不斷哭找媽媽，擔心女童母親出情況，只好將女童送到清水警分局安寧派出所尋求協助，警方安撫女童時，女童回答出舅舅名字及大約住處，警方隨即連絡上女童的舅舅並通知其母親，原來女童母親為了經濟兼兩份工作，因太過勞累睡過頭，才未接老師電話，一再感謝警方及老師幫忙照顧女童。

這起事件發生在13日18時30分許，幼兒園老師牽著6歲女童走進中安寧派出所所，女童看到警方時淚汪汪，員警原以為女童走失，詢問才知女童媽媽原本應於17時下課接回，但老師苦等多時，加上連續撥打10幾通電話均無人回應，老師擔心女童媽媽狀況，只好請求警方協助了解。

請繼續往下閱讀...

女警曾喻嬅看見女童淚眼汪汪，急忙牽著女童的雙手安撫表示「没關係的，不要害怕，小時候我媽媽也很常常很晚才來接我回家，這次姐姐來幫你找媽媽」。

雖然女童年僅6歲，但相當聰穎，警方詢問還有那些親戚時，女童一下子回答還有舅舅名字及大約住處，警方透過訊息很快便聯繫到女童舅舅並通知到母親。

等待過程中，女童乖巧地坐於派出所等待，警方發現女童飢腸轆轆，趕緊拿肉粽給女童果腹。所長鄭鎮國也化身為和藹可親的警察伯伯，贈送梧棲浩天宮大庄媽祖的文昌筆，祝福女童增長智慧。

女童母親到場後表示，因經濟因素兼了兩份工作，太過勞累才睡過頭，感謝警方及老師的幫忙照顧；警方為協助及關懷幼童家庭，依規通報社會局，日後由社工定期追蹤該家庭狀況，以維護女童身心健康狀況。

安寧所所長鄭鎮國表示，維護轄區治、交安為警方職責，為民服務亦是警方重要的一環，呼籲若家長在家中獨自照顧幼童務必不要讓孩子一個人獨處，平時出門時也可以介紹孩子認識警察的穿著等外觀形象，讓孩子碰到危險或需要協助時，知道要找警方幫忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法