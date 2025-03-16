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    首頁　>　社會

    美籍房客屋內身亡房東慌忙向警求援 暖心所長助安排後事

    所長葉梓銘幫助轄區房東處理美籍房客後事，獲得好評。（記者吳昇儒翻攝）

    所長葉梓銘幫助轄區房東處理美籍房客後事，獲得好評。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/03/16 09:20

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名廖姓房東，長期將宜興街一間公寓提供給71歲美籍教授使用。上週五，房東出差返國時，鄰居告知教授已多日未出門，擔心發生意外，便前往橫科派出所求援。房門打開時，驚見教授已經身亡多日。所長葉梓銘立刻請房東無須慌張，暖心的幫忙聯繫葬儀社及AIT，讓房東備感溫馨及溫暖。分局長獲知此事後，決定通報警局並公開表揚。

    廖姓房東指出，與該名教授熟識超過15年，該教授曾任職台北某國立大學擔任英文系主任，長期以來無償將宜興街的公寓借給他住，他在台期間，都是住在該公寓內。但廖姓房東上周返國時接獲通知，說教授很多天都沒有出門，擔心發生意外，便前往轄區的橫科派出所向警方求援。

    所長葉梓銘態度親切，先派遣同仁跟著自己一同前往現場查看，等房門一開，驚見教授躺在臥室，已經離世。從來沒有遇過這樣的狀況，當下不知該如何處理。員警回報現場無打鬥痕跡，亦無外力接入，排除他殺嫌疑，葉所長則立即趕赴現場指揮，並迅速通報相關單位，包括AIT、葬儀社等，協助後續處理教授後事，讓人深刻感受到公部門的溫暖與高效率。

    尤其在製作筆錄的過程中，葉所長也不停的開導，說這是功德一件，無須害怕，這樣的溫暖與體貼，顛覆了以往民眾對公家機關的刻板印象，實在令人感動。

    廖姓房東特地告知新北市議員張錦豪，認為所長及基層員警的暖心的服務，應該讓長官們知悉。

    汐止警分局長徐俊生輾轉得知此事後，昨日先口頭表揚葉所長並通報警察局，將擇期公開表揚所長為民服務的暖心事蹟。

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