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    誤會大了！彰化縣連續6年的第一名肇事路口「在這裡」

    彰化市八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街的大路口，連續6年都是全縣的肇事熱點第一名 。（記者劉曉欣攝）

    彰化市八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街的大路口，連續6年都是全縣的肇事熱點第一名 。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/16 06:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕許多人都以為彰化縣10大肇事排行第一名路口應該是大埔路與中興路口，結果，這竟然是個誤會。2024年第一名其實是八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街，而且還連續蟬聯6年榜首，大埔路與中興路在去年則是第2名。

    彰化縣警局表示，交通部的網站《道安總動員》都會公布相關的肇事等資料，從2017年以來都會公布各縣市的10大肇事熱點。以彰化縣來說，這些年來，除了員林市曾經有1、2次上榜的經驗，其餘全都是位於彰化市，尤其是集中在台1縣省道中山路段。

    而彰化縣2024年的肇事熱點第一名，又是由八卦山牌樓前的彰化市中山路、孔門路與東民街奪冠，這已是該路口第6年登上肇事熱點冠軍，去年共發生35件車禍造成1死42傷，第二名則是彰化市大埔路與中興路，去年共發生25件車禍造成34人受傷，第三名則是彰化市中山路、南平街、南瑤路，共發生26件車禍造成30人受傷。第四名為光華街與旭光路口，第五名為中正路與曉陽路口。

    第六名為彰化市中山路、旭光西路、旭光路、第七名彰化市金馬路、彰美路口、第八名為中華路、永樂街、永興街口，第九名為彰化市中山路、中民街口，第十名為彰化市中山路、中山路二段382巷與華山路口。

    警方表示，八卦山牌樓前的台1線省道的車流量大，因為6年來都是全縣的易肇事路口第一名，在上下班的交通尖峰時段，都會有員警或是義交在場指揮交通，呼籲民眾要遵守交通規則，減少違規就是降低事故發生的最好方法。

    縣府表示，至於肇事第二名的大埔路與中興路口，預計3月底前完成改善。縣議員吳韋達建議，透過車流引導，將部分車流分流到仁愛東街，以分散交通壓力，減少中興路的擁擠，進而降低車禍發生的機率。

    彰化市八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街的大路口，連續6年都是全縣的肇事熱點第一名 。（記者劉曉欣攝）

    彰化市八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街的大路口，連續6年都是全縣的肇事熱點第一名 。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大埔路與中興路口，則是全縣肇事熱點第二名。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大埔路與中興路口，則是全縣肇事熱點第二名。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大埔路與中興路口，則是全縣肇事熱點第二名。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大埔路與中興路口，則是全縣肇事熱點第二名。（記者劉曉欣攝）

    交通部公布去年彰化縣十大易肇事路口，第一名再度由八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街口蟬聯。（取自《道安總動員》）

    交通部公布去年彰化縣十大易肇事路口，第一名再度由八卦山牌樓前的中山路、孔門路與東民街口蟬聯。（取自《道安總動員》）

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