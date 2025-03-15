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    首頁　>　社會

    謀財害命！高雄回收婦外出收款 返回慘遭夫妻檔殺人棄屍

    張男手段凶殘，一度借車供石婦外出收錢，趁婦返回殺人棄屍。（記者陳文嬋攝）

    張男手段凶殘，一度借車供石婦外出收錢，趁婦返回殺人棄屍。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/15 23:47

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄張姓夫妻積欠石姓回收業者10多萬元債務，不滿石婦一直催討，竟於她登門討債之際，假好心借機車供她外出收款，待她返回直接殺人棄屍，謀財害命得手30多萬元，檢警識破日前逮捕2人移送法辦。

    檢警調查，張姓男子（33歲）是拆除業者，長期經濟狀況不佳，曾犯下詐欺、過失傷害案件，近來在外積欠他人債務，並向回收業者石姓婦人（60歲）借了10多萬元，已經積欠1年多，迄今無力償還，他不滿石婦催債，也深知石婦平時身上會帶現金，以便於買賣交易。

    石婦13日下午到張男位於前鎮區倉庫登門討債，過程中石婦接到1通付款電話，張男先將機車借給石婦，供她外出收取9萬元，待石婦收完返回，張男竟起殺機。

    張男趁石婦進入屋內，手持球棒重擊她的頭部，石婦一度昏迷又醒來，張男竟手持水果刀，猛刺石婦背部3刀致死，再與妻子一起將石婦載到屏東山區棄屍，得手現金30多萬元。

    檢警查出張男不滿石婦向他討債10萬多元，又覬覦石婦身上現金，他除了為償還債務外，主要是為了生活，才會對石婦謀財害命，沒想到石婦身上現金達30多萬元，仍被檢警識破逮人，查扣贓款30多萬元，將2人移送法辦。

    警方呼籲民眾錢財不輕易露白，尤其處理債務糾紛，應提高警覺、小心應對，最好有人陪同前往處理，人身安全比較放心。

    石婦慘遭殺害棄屍。（讀者提供）

    石婦慘遭殺害棄屍。（讀者提供）

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