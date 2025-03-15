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    鑽自費醫療退費漏洞 新竹馬偕事務員4年詐千萬

    新竹馬偕醫院傳出員工動手腳A退費。（資料照）

    新竹馬偕醫院傳出員工動手腳A退費。（資料照）

    2025/03/15 23:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院復健組事務員范女，利用病患選擇自費醫療項目，無需檢附門診醫令單即可退費的漏洞，假冒病患或不知情親友名義，辦理自費項目退費而挪作已用，犯案時間長達4年，詐得醫院1千多萬元，新竹地院依電腦詐騙罪判刑1年半，並沒收犯罪所得。

    法官調查，43歲范女為新竹馬偕醫院復健組事務員，辦理復健科櫃檯掛號、批價、收費及退費等業務，竟自106年1月至110年3月利用病患選擇自費醫療項目，毋需檢附門診醫令單，即可前往櫃檯辦理退費之行政漏洞，假冒病患或不知情親友名義，辦理自費項目退費程序，變易經收款項而挪作已用。

    明知病患並未辦退費，仍在電腦中動手腳，製作醫院已退費給親友的不實電磁紀錄。包括輸入「作廢」、「發生」等收據不正指令至電腦設備內，藉此製作醫院已退費給病患、親友紀錄，同時連動影響馬偕醫院「櫃檯管理系統」及「會計報表作業系統」中相關數據。

    范女更擅自以病患名義，於空白「退費切結書」紙本上署押病患姓名，以示病患以出具「退費切結書」方式辦理退費。如未偽造「退費切結書」，則登入電腦系統列印「自動生成收據序號」、「虛設收據序號」之「收據紙本」，以示病患或親友以「收據紙本」辦理退費。經查范女以此電腦及文書作業方式，接續進行虛偽「退費流程」，詐得馬偕醫院本應收款項共計1062萬4247元。

    法官審酌范女正值壯年，不思以正當方式獲取財物，竟意圖不勞而獲，貪圖一己私利，利用其任職復健組事務員辦理復健科櫃臺掛號、批價、收費、退費等業務之機會，非法以電腦相關設備，製作財產權得喪紀錄及行使業務上登載不實準私文書等手段，取得財產上不法利益，動機不良、手段可議，價值觀念偏差，且詐取之金額高達千萬元，犯罪時間長達4年之久，最後依以電腦相關設備，製作不實財產權得喪紀錄取財罪判刑1年6月。犯罪所得1016萬6247元沒收。

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