喪屍煙彈害夫妻失和 歸仁警溯源抄406克依托咪酯

台南歸仁警分局毒品溯源，查獲喪屍煙彈。（民眾提供）

2025/03/15 22:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南1名男子因吸食喪屍煙彈被查獲，夫妻失和鬧離婚，為挽回家庭，配合歸仁警分局毒品溯源，專責小隊跨縣市逮捕孫姓藥頭與蔡姓下線，且一口氣抄到了製造原液依托咪酯406公克，訊後移送法辦。

這也是歸仁警分局首度查獲喪屍煙彈，所扣得的依托咪酯，若依照一般的稀釋比例，可製作逾4000顆二級毒品，危害社會甚鉅。

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歸仁警分局執行安居專案，查獲男子吸食喪屍煙彈，妻子得知枕邊人碰毒，相當失望，甚至氣到爭吵，撂話要離婚，帶小孩回娘家。

警方曉以大義後，男子為了挽回妻兒，並展現戒毒的決心，決定配合溯源，歸仁分局專責小隊北上雲林，抓到34歲的孫姓藥頭，持續追查後，又在台南逮獲31歲的蔡姓下線，及時阻止喪屍煙彈再擴散。

歸仁分局長廖水池指出，喪屍煙彈已列為二級毒品，依托咪酯是中樞神經鎮定劑，施用後讓人意識不清，無法思考，難以自控，甚至昏迷，將持續強力執法、掃蕩，維護社會治安。

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歸仁警分局毒品溯源，查獲喪屍煙彈。（民眾提供）

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