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    高雄夫妻殘殺拾荒婦棄屍屏東 複訊後聲押

    張男涉殘殺石婦後，與妻子竇女合力將人抬上車，載往屏東枋山山區棄屍。（記者黃佳琳翻攝）

    張男涉殘殺石婦後，與妻子竇女合力將人抬上車，載往屏東枋山山區棄屍。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/03/15 21:59

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓夫妻疑積欠拾荒維生的石姓婦人10多萬元，石婦前往討債時，竟慘遭張姓夫妻聯手殘殺害還棄屍，張姓夫妻原本否認涉案，但被檢警突破心防後，才鬆口涉案，雄檢晚間9點半複訊結束後，依涉犯殺人等重罪向法院聲押禁見。

    檢警調查，33歲張男是拆除業者，因積欠拾荒為生的60歲石姓婦人10多萬元已經1年多，石婦13日下午開車前往張男承租的前鎮區倉庫討債，她先將車停放民權公園旁路邊停車格，再過馬路到對面張男倉庫找他。

    據了解，張男趁石婦進入倉庫之際，先持球棒重擊石婦頭部，石婦當場倒地昏迷，張男以為打死石婦，後又見石婦醒來，張男再持水果刀，朝石婦背部猛刺1刀，造成石婦當場死亡。張男確認石婦死亡後，找來妻子竇女合力將人抬上車，載往屏東枋山山區棄屍，手段十分兇殘。

    石婦兒子連絡不上母親向警方報案，檢警調閱監視器畫面，發現石婦進入張男倉庫後，未再出來恐遭不測，檢警14日下午前往張男倉庫查緝，張男裝沒事繼續工作，檢警機警將張男帶回新甲所了解，勸說他不要牽扯家人，順利突破他心防，他才坦承殺人棄屍。

    張男涉殘殺石婦後，與妻子竇女合力將人抬上車，載往屏東枋山山區棄屍。（記者黃佳琳翻攝）

    張男涉殘殺石婦後，與妻子竇女合力將人抬上車，載往屏東枋山山區棄屍。（記者黃佳琳翻攝）

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