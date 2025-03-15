擅取飯店17茶包辯不算偷 台南法官判女博士拘役

蕭姓女子在飯店大廳拿取17包茶包，法官認定竊盜判拘役20天。示意圖。（資料照）

2025/03/15 22:18

〔記者王捷／台南報導〕自稱有博士學歷的蕭姓女子，到台南塔木德酒店大廳拿取17包茶包遭飯店報案，蕭女辯稱飯店未明文禁止非住客拿取。台南地院認定竊盜罪，還舉例，有些餐廳提供白飯吃到飽優惠，但路人也不能隨意取用，判蕭女拘役20天。

去年3月間，蕭女沒投宿卻進入飯店，徒手拿取擺放在大廳飲水機旁的茶包及奶茶共17包，並當場沖泡1包飲用。飯店員工上前制止，於她準備離開時將她攔下報警。

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飯店強調，這些茶包供入住旅客使用，非住客若要取用應先告知櫃台，然而，飯店監視器畫面及多名員工證詞均顯示，蕭女未經告知便自行取用，且過去曾多次到飯店拿取備品，已屢遭飯店人員制止，仍屢勸不聽。飯店因此決定報警處理。

蕭女否認犯意，辯稱飯店從未標示茶包僅限住客使用，她也曾介紹朋友來住宿，且還有員工告訴她「可以多拿幾包、」主張並未竊盜，並反指飯店對她構陷，其辯護律師則提出，飯店未張貼「非住客不得取用」的標示，飯店提供的茶包本就無償供應，既然飯店未明確限制非住客不得使用，則應認定蕭女沒有違反飯店的意思，無法構成竊盜。

法院則認為，飯店雖未標示「僅限住客取用」，但飯店員工已多次當面制止蕭女，許多餐廳提供白飯、飲料吃到飽，雖然不會特別標示「僅限消費客人使用」，但社會常識可知，這些優惠僅限於店內消費者，並不代表路人可以隨意進入取用，飯店的茶包也是一樣，非供任何人自由索取。

此外，法院審酌蕭女曾多次到飯店取用備品，顯然知悉飯店政策，但仍多次違規，且本案發生時她未曾向飯店人員詢問，直接取走17包茶包，符合竊盜構成要件，判處拘役20天。

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