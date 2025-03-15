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    首頁　>　社會

    家庭主婦被撞大口開價 求償疑灌水遭法院駁回

    家庭主婦遭機車追撞求償95萬，台南地院認定看護費、交通費與勞動損失部分缺乏證據，駁回上訴，維持原判賠償22萬。（記者王捷攝）

    家庭主婦遭機車追撞求償95萬，台南地院認定看護費、交通費與勞動損失部分缺乏證據，駁回上訴，維持原判賠償22萬。（記者王捷攝）

    2025/03/15 23:28

    〔記者王捷／台南報導〕黃姓婦人騎腳踏車遭小花（化名）騎機車追撞，她求償95萬多元，但是柳營簡易庭判賠22萬元。黃婦不服，聲稱小花自稱智能障礙者，但小花智力足以考取駕照應有交通知識，但台南地方法院二審認為黃婦的求償太高，駁回上訴。

    這件車禍發生在2022年4月晚間，當時小花騎乘機車行經台南市新營區三民路，未注意車前狀況，從後方追撞騎乘自行車的黃婦，導致黃婦頭部外傷、第11胸椎壓迫性骨折、右側足部挫傷、背部挫傷等傷勢。

    黃婦事後提告，主張事故導致她需長期復健，影響家務勞動能力，並支付看護費、交通費等，合計求償95萬多元。

    小花主張自己為智能障礙者，無法清楚表達意見，並稱在一審時因父親未能陪同出庭，使其感到害怕，不知如何陳述。她聲稱，車禍不久，父親有去急診問醫師黃婦傷勢，但未診斷黃婦骨折，僅提及脊椎某節骨頭有裂痕，且黃婦因對顯影劑過敏，未能進行完整檢查。然而，幾天後黃婦卻改稱為胸椎壓迫性骨折，並大幅提高賠償請求，小花父對此表示質疑，認為黃婦有誇大傷勢之嫌。

    黃婦反駁，小花擁有高職學歷，智力足以考取駕照，應具備交通知識，卻試圖以智能障礙為由推卸責任，顯示其態度不佳。此外，黃婦指出，事故發生後，她曾寄送賠償單給小花，但小花始終未主動賠償，且在事故後欲探視黃婦時，黃婦的訴訟代理人則認為不宜影響休養，未同意會面。

    一審法院判小花應賠償黃婦22萬多元，但黃婦不服，針對敗訴部分提起上訴，要求追加賠償。然而，二審法院認定，依醫院診斷證明，看護只要兩個月，但黃婦卻請求四個月賠償，且黃婦為家庭主婦，並無實際工資損失，綜合考量後，二審法院維持原判，駁回上訴，全案確定。

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