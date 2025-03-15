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    「共青團」恐嚇台中官員都中國海南寄出 相同床照深偽換臉

    所有恐嚇信照片背景、影像位置均相同，「男性頭像不一樣、女性均為同一位」，明顯不合常理。（台中市警方提供）

    所有恐嚇信照片背景、影像位置均相同，「男性頭像不一樣、女性均為同一位」，明顯不合常理。（台中市警方提供）

    2025/03/15 17:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市8名區長也收到簡體字署名「市委共青團」的恐嚇信，內附換臉床上不雅照，警方鑑定是「深偽合成」照片，與小玉Deepfake換臉事件技術相同，女主角與姿勢都一樣，只有男主角臉部「深偽合成」成首長照片，台中市警方聯繫信件中「微信」帳號都未得到回覆。

    這些威脅信都是寄到機關地址，收件人是首長姓名，台中市政府客家事務委員會主委江俊龍、和平區長吳萬福，以及中正、太平、東勢、豐原、雅潭4個地政事務所與大雅戶政事務所主任都收到，寄件地點是中國海南省的陵水或文昌市，寄件人都署名「市委共青團」。

    中市警方調查，整封信都是簡體字，附上3張與女性在床上的不雅合成照，還附有微信帳號與電話，威脅「如果想儘快處理…，看完整視頻，超過處理時間抖音實名舉報」，不過，台中市警局刑事警察大隊聯繫帳號與電話，都沒有任何回應。

    警方初步調查，新北、台南與台中市機關首長收到的信件附上的照片都一樣，女主角背對鏡頭，相片背景、影像位置相同，「男性頭像不一樣、女性均為同一位」，明顯不合常理，警方研判是電腦合成，而採集指紋及生物跡證，也沒有比對出台灣民眾，相片鑑識也是深偽（Deepfake）合成；信封、信件內容使用簡體字，郵戳是大陸海南省陵水與文昌，檢方研判是中國人亂槍打鳥，廣發類似信件恐嚇取財。

    恐嚇信都來自中國海南省，署名「市委共青團」。（台中市警方提供）

    恐嚇信都來自中國海南省，署名「市委共青團」。（台中市警方提供）

    台中市警方鑑定顯示，所有信件照片背景等特徵都一樣，只有男性臉部不同，深偽（Deepfake）合成。。（台中市警方提供）

    台中市警方鑑定顯示，所有信件照片背景等特徵都一樣，只有男性臉部不同，深偽（Deepfake）合成。。（台中市警方提供）

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