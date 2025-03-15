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    大雨不斷仍冒險登山！苗栗男爬竹縣關西赤柯山迷路 消防員冒風雨救援

    新竹縣大雨未歇，苗栗縣一名6旬男子卻仍獨自攀爬關西鎮赤柯山而導致迷路，透過手機求助，消防人員冒著風雨上山救援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣大雨未歇，苗栗縣一名6旬男子卻仍獨自攀爬關西鎮赤柯山而導致迷路，透過手機求助，消防人員冒著風雨上山救援。（新竹縣消防局提供）

    2025/03/15 16:26

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣今（15）日大雨不斷，仍有民眾冒險登山並迷路受困！縣府消防局今（15）日中午12點多獲報，苗栗縣63歲劉姓男子獨自攀登關西鎮赤柯山步道時迷失方向，透過手機求助，提供座標協助定位，消防人員風雨交加中上山搜救，所幸在下午2點許成功找到劉男，並安全護送至登山口，結束這場驚險的搜救行動。

    消防局表示，今天新竹縣持續下大雨，山區道路濕滑且地質鬆動，不僅增加迷路風險，也提高落石、坍方的可能性。今早消防局透過社群平台提醒民眾避免前往山區，但仍有登山客未充分評估天候狀況而冒險上山，增加受困風險。

    今年以來短短2個多月，新竹縣山區已發生多起迷路求援案件，消防局擔憂，若民眾持續輕忽天候影響，將增加搜救難度，也讓救援人員暴露於危險環境中。

    目前新竹縣降雨仍持續，山區風險未減，消防局呼籲民眾務必提高警覺，遵守以下登山安全原則：

    1、雨天、豪雨過後請避免登山，務必確認天氣與步道狀況。

    2、土石鬆動、落石風險高，切勿貿然進入山區。

    3、如已進入山區，應儘早下山，並選擇安全路線離開。

    4、如遇迷路，請撥打119求助，並保持冷靜、原地待援，避免因錯誤移動而增加危險。

    新竹縣消防人員風雨交加中上山搜救，所幸在下午2點許成功找到劉男，並安全護送至登山口，結束這場驚險的搜救行動。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防人員風雨交加中上山搜救，所幸在下午2點許成功找到劉男，並安全護送至登山口，結束這場驚險的搜救行動。（新竹縣消防局提供）

    劉男攀登關西鎮赤柯山步道時迷失方向，透過手機求助，提供座標協助定位。（新竹縣消防局提供）

    劉男攀登關西鎮赤柯山步道時迷失方向，透過手機求助，提供座標協助定位。（新竹縣消防局提供）

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