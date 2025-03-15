新北運將勸架遭刺恐成植物人 家屬質疑輕縱嫌犯

陳姓司機勸架遭游嫌刺成重傷，恐淪為植物人；圖為陳男兒子（右）探視父親（左）。（記者吳仁捷攝）

2025/03/15 16:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里陳姓男子用餐時，游姓男子與另名工人衝突，陳男出面勸架，遭游嫌持剪刀攻擊，腦漿外溢昏迷，恐淪植物人；陳男的兒子今召開記者會，質疑以殺人未遂罪嫌送辦的游嫌被輕縱，無保飭回，讓被害家屬擔心遭嫌犯傷害，質疑法院縱放，希望士林地院重新考量羈押嫌犯，還給命危被害人公道。

9日晚間9時許，八里區中山路一處檳榔攤傳出刺殺案，54歲陳姓貨車司機頭部遭刺刀刺傷，警方到場，逮捕行凶的游嫌，初步了解該處為貨車司機常聚集的檳榔攤食堂，事發當晚不少司機到場吃飯喝酒，期間47歲游嫌與人口角，在場的陳男勸架，卻遭游嫌持桌上鋒利剪刀刺中後勺，當場血流如注、無法言語，緊急將陳男送醫。

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陳男的兒子透露，當天父親跟朋友在場聚餐，因勸架頭部遭嫌犯持剪刀刺殺，院方表示即使救活，極可能成為植物人，家人都很痛苦。

他透露，父親完全跟凶手游嫌不熟，院方評估父親因遭刺傷腦漿外溢，非常不樂觀，即使救回極為可能成為植物人，家人都難過到無法接受。

陳男的兒子說，事發兩天後，父親友人路上看見加害者騎車外出，得知嫌犯無保飭回，家屬不禁質疑，司法單位根據嫌犯片面之詞縱放嫌犯，持鋒利剪刀攻擊頭部，依殺人未遂偵辦的嫌犯還自由出入，難道這就司法正義？質疑法院評斷標準？

陳男的兒子透露，這幾天家人都擔心遭嫌犯尋仇，而父親生命慢慢消逝，他知道父親期待正義出現，富有正義感的父親，正在以他命換取社會上正義。

陳男代表全家，呼籲士林地院重新評估羈押游姓嫌犯，不該讓嫌犯在外逍遙；更請法院說明，警方逮捕殺人未遂現行犯移送地檢署後，法院裁定羈押的標準何在？希望為命危父親討公道。

陳的男兒子今天召開記者會，質疑司法輕放嫌犯。（記者吳仁捷攝）

新北市八里陳姓司機（右）勸架遭游嫌刺成重傷，恐淪為植物人。（記者吳仁捷翻攝）

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