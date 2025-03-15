掀翻土地公婆神像！瑞穗男連闖2廟搞破壞抓到了

瑞穗鄉中山路土地公廟土地公、土地婆神像被掀翻，警方今天逮到搞破壞男子。（楊姓主委提供）

2025/03/15 16:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉中山路土地公廟土地公、土地婆神像遭推倒，廟公調閱監視器畫面發現，前一天晚上，有個男子騎腳踏車來搞破壞，爬上神桌掀翻神像。警方追查發現，附近另間土地公廟也遭男子毒手，警方今天（15日）逮到人，土地廟楊姓主委說，竟然有人對土地公大不敬，匪夷所思，考量男子精神及家庭狀況，暫時不會提告。

瑞穗鄉中山路土地公廟是瑞穗鄉瑞美、瑞穗村信仰中心，廟方人員昨天灑掃時發現土地公、土地婆金身被翻倒，神桌上物品散落一地，急忙調閱監視器畫面發現，13日晚間9點左右，有個男子騎腳踏車來到土地公廟，爬上神桌，直接暴力推翻土地公、土地婆神像，整個犯案過程約1分鐘。

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楊姓主委說，土地公廟不是第一次被搞破壞，已經好幾次了，廟方迫不得已只好裝攝影機「監視」，廟前和廟內各裝一台。幾年前土地婆曾被毀容，居民得知都很生氣，怎麼會有人對土地公婆不敬？但奇怪的是，香油錢沒有被偷，懷疑對方是否求財失利還是其他原因？

除此之外，瑞穗鄉衛生所旁民生路土地公廟神像也被翻倒，廟方調閱監視器畫面發現是同一人所為，同樣是爬上神桌砸神像，神像還被男子抓起來砸到桌上。瑞穗分駐所說，兩間土地公廟犯案時間相隔不到10分鐘，調閱路口監視器畫面及啟動人臉辨識，追查發現是家住舞鶴的王姓男子犯案。

王男經常到處趴趴走，警方通知多次，今天終於找到人，不過，2間土地公廟暫不打算提告。楊姓主委說，王姓男子家庭及精神狀況都不好，「到底是跟神明有深仇大恨？非得用砸的才能洩憤？」目前暫保留法律追訴權，如男子有悔意，跟土地公道歉懺悔，就不會提告。

男子爬上神桌掀翻土地公婆神像。（翻攝監視器畫面）

瑞穗鄉中山路土地公廟土地公、土地婆神像被掀翻。（楊姓主委提供）

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