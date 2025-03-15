墓地火災頻傳 消防員疲於奔命籲祭祖不用火

去年度春節至清明節兩個月間，發生3623件墓地雜草火災，就有2158件是民眾自己放火燒雜草導致，使得全國消防人員疲於奔命。（記者鄭景議翻攝）

2025/03/15 16:16

〔記者鄭景議／台北報導〕春節連假後，就陸續有不少客家族群開始掃墓，消防署指出，從2月份開始桃竹苗地區就陸續傳出多起墓地雜草火災，每年3到4月開始就到了國人掃墓高峰期，去年度春節至清明節2個月間，發生3623件墓地雜草火災，就有2158件是民眾自己放火燒雜草導致，使得全國消防人員疲於奔命，也呼籲民眾祭祖不用火，環保又平安。

為了有效降低墓地雜草火災發生數，內政部去年12起就發函給各地方政府今年清明期間防火安全整備指導計畫，並與環境部攜手合作，推行一系列的因應措施，以減少民眾掃墓用火的機會。

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環境部建議民眾採用以花代香或以功代金等環保祭祀，同樣可表達對先祖的尊敬，獲得庇護；若仍有燒紙錢的需求時，可適度減量並配合各縣市環保局的紙錢集中焚燒服務，避免燒紙錢造成空氣污染，共同為環境減碳減污盡一份心力。

消防署則持續以清明掃墓不用火為主軸，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，地方消防機關也會在發生火災頻率較高的墓區及時段，派消防車輛駐守，並利用無人機擴大墓區警戒範圍，以減少墓地雜草火災的發生，維護墓地公共安全。

消防署強調，任意燒雜草可能違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處新台幣3000元以下罰鍰；而焚燒雜草造成的空氣污染，得依空氣污染防制法第32條及第67條規定處1200元以上10萬元以下罰鍰，各地方環保機關將會對相關情事加強取締；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，更有可能觸犯刑法放（失）火罪而面臨刑事責任，國人掃墓祭祖時務必留意，千萬別因一時方便而觸法。

消防署則持續以清明掃墓不用火為主軸。（記者鄭景議翻攝）

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