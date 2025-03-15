毒蟲假賣名錶真劫財 雙煞搶34萬9小時被逮剩7萬

林姓毒蟲及同夥少年雙煞以假賣名錶、真搶劫手法，約出兩間精品業者到三重面交，打傷一人、搶得34萬元，警方9小時跨區逮人，起出毒品，但贓款花得只剩7萬元；圖為歹徒駕車前往犯案。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/15 13:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市林姓毒蟲夥同林姓少年，以假賣名錶、真搶錢為幌子，謊稱持有百達翡麗運動款名錶，以低於市價的161萬元兜售，連續兩天約出兩間精品店業者在三重一處公園行搶，打傷一人、得手34萬餘元；三重警方9小時內逮獲林嫌及少年雙煞，贓款買毒、還債花得只剩7萬元，警方懷疑雙煞以同樣手法犯案多起，持續清查犯行。

據了解，24歲林姓毒蟲與17歲林姓少年混跡台北市士林一帶，林嫌因曾接觸手錶，佯稱他持有一隻百達翡麗PP 5167a的二手運動名錶，市價在180萬元到200餘萬元，他以市價8.5折，161萬元上網兜售，吸引精品業者關注，相約見面交易。

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三重警分局調查，林姓被害人11日下午5時許，與林嫌約在三重仁義街國道邊公園面交手錶，但林男與林嫌講沒幾句話，林姓少年突然衝出，朝林男噴灑辣椒水，林男遭攻擊後眼睛受創逃離現場就醫，晚間10時許報案遭搶。

三重警分局偵辦林男遭攻擊案之際，林嫌雙煞又以同樣手法約出第二家業者，約定12日凌晨零時，同樣在三重國道邊坡公園面交，業者28歲莊男及28歲吳姓友人到場，改由林姓少年出面，林嫌見對方手上有個紙袋，衝上前搶走紙袋，雙雙逃逸；莊姓被害人立即報案。

三重警分局清晨獲報，以車追人，漏夜追查過濾監視器，上午8時許追到社子島，見林嫌與少年開車要從停車場離去，上前逮人，警方盤查林嫌，他辯稱要找朋友，又說不出位置，雙手緊插口袋，警方要他把手掏出，赫見K他命及依託咪酯電子菸，搶得34萬餘元贓款，花得只剩7萬元，警方將他依傷害、強盜、毒品等罪嫌送辦，一併採尿化驗，釐清有無毒駕。

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林姓毒蟲及同夥少年雙煞以假賣名錶、真搶劫手法，約出兩間精品業者到三重面交，打傷一人、搶得34萬元，警方9小時跨區逮人，起出毒品，但贓款花得只剩7萬元；專案小組逮獲林嫌（見圖）及同夥少年。（記者吳仁捷翻攝）

林姓毒蟲及同夥少年雙煞以假賣名錶、真搶劫手法，約出兩間精品業者到三重面交，打傷一人、搶得34萬元，警方9小時跨區逮人，起出毒品（見圖），但贓款花得只剩7萬元。（記者吳仁捷翻攝）

林姓毒蟲及同夥少年雙煞以假賣名錶、真搶劫手法，約出兩間精品業者到三重面交，打傷一人、搶得34萬元，警方9小時跨區逮人，起出毒品，但贓款花得只剩7萬元（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

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