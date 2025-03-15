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    首頁　>　社會

    台中妙齡女拒買遊戲點數卡 「暖男」秒變臉傳凌虐片恐嚇

    趙女稱「暖男阿偉」（左方）拒不見面，讓「經理」出面要求購買3000元遊戲點數卡。（讀者提供）

    趙女稱「暖男阿偉」（左方）拒不見面，讓「經理」出面要求購買3000元遊戲點數卡。（讀者提供）

    2025/03/15 13:02

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰區24歲趙女於2月底透過交友軟體認識自稱「暖男阿偉」的男子，連續數週深聊動念交往，約3月10日在四德社區一帶見面，「阿偉」遲未現身，謊稱若見面需加經理好友，並依經理指示提領3000元購買等值遊戲點數卡，趙女拒付款，「阿偉」瞬間變臉，傳來女子遭性虐及砍殺血淋淋影片，警方趕至阻詐並循線追詐團上線成員。

    霧峰警分局表示，員警吳政欣於3月10日擔服勤務，接獲報案稱鄰近超商有民眾疑遭詐騙，警方到場發現趙女驚魂未定，手機內有女子遭性虐及男子當街遭砍殺血淋淋影片，趙女稱遭「阿偉」經理威脅購買遊戲點數卡，被要求拍照提款收據職業代碼，辨別是否為警察，趙女懷疑受騙回訊「太複雜」拒付款，未料，經理恐嚇若不付款，會派人趕來像影片那樣施暴凌虐。

    四德派出所長王奕程說，「阿偉」假扮暖男數週以來日夜噓寒問暖，躲在手機後面當藏鏡人，見趙女拒付款就傳訊「不給就不放人」，瞬間變臉，警方透過網路詐騙案例解釋為詐團慣用手法，經一番勸導阻止趙女落入詐騙陷阱，事後趙女及友人特別趕到派出所，感謝警方告知及耐心勸說確保安全。

    霧峰警分局長廖誌銘表示，適婚年齡女子交友須謹慎，尤其被對方要求匯款或涉金錢往來，務必核實真實性，詐騙分子常利用急迫或情感手法欺騙無辜民眾，呼籲保持冷靜並立即報警或洽詢165專線。

    「阿偉」瞬間變臉，傳來女子遭性虐影片。（讀者提供）

    「阿偉」瞬間變臉，傳來女子遭性虐影片。（讀者提供）

    四德派出所長王奕程說，愛情陷阱為詐團慣用手法。（讀者提供）

    四德派出所長王奕程說，愛情陷阱為詐團慣用手法。（讀者提供）

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