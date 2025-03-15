高雄男殺人棄屍動機曝光 鄰居嚇壞：全身起雞皮疙瘩！

張男殺人棄屍，鄰居吳姓婦人嚇壞直呼全身起雞皮疙瘩！（記者陳文嬋攝）

2025/03/15 12:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市張姓夫妻涉嫌殺害石姓婦人棄屍，檢警查出張男殺人動機除了不滿石婦登門討債10多萬元外，還覬覦石婦身上30多萬元現金，為了生活竟謀財害命；鄰居聽聞發生殺人棄屍案，嚇壞直呼全身起雞皮疙瘩！

檢警調查，嫌疑人張姓男子（33歲）是拆除業者，曾犯下詐欺、過失傷害案件，近來在外有積欠債務，並向從事回收業客戶石姓婦人（60歲）借了10多萬元，已經積欠1年多卻無力償還。

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由於石婦平時身上帶有大量現金，13日下午前往張男前鎮區倉庫討債，一進門就被張男手持球棒重擊頭部致昏迷，石婦後來一度醒來，不料張男竟持水果刀，猛刺她的背部致死。

檢警調查，張男不滿石婦向他討債10萬多元，又覬覦石婦身上現金30多萬元，他為了還債外，主要是為了生活，才會對石婦謀財害命。

鄰居吳姓婦人今年70多歲，住在案發地附近已經近50年，她聽聞發生殺人棄屍案件，嚇到全身起雞皮疙瘩，她表示，倉庫過去是一所幼兒園，張男剛搬來承租大約半年，很少與人互動，鄰居不認識他。

吳婦表示，這附近是很平靜的地方，近日未聽聞爭吵聲或慘叫聲，難以置信竟然發生殺人棄屍案件，她直呼「阿娘喂！」嚇壞全身起雞皮疙瘩！

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