警追出詐騙潛在被害人 車手辯初犯查獲點鈔機

新北市警新莊分局追出潛在詐欺被害人張婦，趁她面交200萬元時，一舉逮人，蔡嫌辯稱初犯，卻熟練躲避查緝、攜帶點鈔機，被警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/15 12:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局追查詐欺案，查出潛在被害人張女，但已投資450萬元購買虛擬幣的張女渾然不覺落入詐團陷阱，警方解說後，恰巧詐團要求張女再加碼200萬元才能出金，警方趁張女面交時，喬裝被害人與車手接洽時，以警車前包夾，逮獲23歲蔡姓車手，蔡嫌辯稱首次犯案，卻在犯案前開車繞行觀察，還熟練自備點鈔機，警方依法送辦，溯源幕後詐團。

新莊警分局14日上午11時許，由被害人49歲張婦聯繫詐團，在新莊後港一路附近超商前面交，福營所警方做好埋伏，狡猾車手到場前，為免被逮，開車在附近繞行，確認安全後路邊停車，員警喬裝被害人上前接洽，突然2輛警車前後包夾，讓車手無法駕車逃脫，員警將駕駛拉下車壓制，在車上起初出收據、犯案手機、1萬7000元贓款、點鈔機等證物。

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新莊警分局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，但凡標榜「高報酬、高獲利、穩賺不賠」等話術必有詐，請民眾切勿輕信來路不明的投資機會，以免落入詐騙集團假投資陷阱，如遇上疑似詐騙案件，應立即撥打165或110確認。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市警新莊分局追出潛在詐欺被害人張婦，趁她面交200萬元時，一舉逮人，蔡嫌辯稱初犯，卻熟練躲避查緝、攜帶點鈔機，被警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局追出潛在詐欺被害人張婦，趁她面交200萬元時，一舉逮人，蔡嫌辯稱初犯，卻熟練躲避查緝、攜帶點鈔機，被警方依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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