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    高雄婦人討債遭殺害棄屍！兇嫌持球棒重擊見醒來 再拿刀猛刺

    張男殺人棄屍手段兇殘，檢警今帶同他重回現場釐清案情。（記者陳文嬋攝）

    張男殺人棄屍手段兇殘，檢警今帶同他重回現場釐清案情。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/15 11:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市發生殺人棄屍案件，檢警今帶同張嫌夫妻重回現場釐清案情，據了解，張男先持球棒重擊石婦頭部，以為打死卻見醒來，張男再持水果刀猛刺石婦背部1刀，確認石婦死亡才載到屏東枋山山區棄屍，手段十分兇殘，令家屬十分憤怒。

    檢警調查，嫌疑人張男（33歲）是拆除業者，因積欠回收業者石姓婦人（60歲）10多萬元已經1年多，石婦13日下午開車前往張男承租的前鎮區倉庫討債，她先將車停放民權公園旁路邊停車格，再過馬路到對面張男倉庫找他。

    據了解，張男預謀犯案，早已有所準備，他趁石婦進入倉庫之際，先持球棒重擊石婦頭部，石婦當場倒地昏迷，張男以為打死石婦，後又見石婦醒來，張男再持水果刀，朝石婦背部猛刺1刀，造成石婦當場死亡，張男確認石婦死亡後，才夥同竇妻將人載到屏東枋山山區棄屍，手段十分兇殘。

    直到石婦兒子向警方報案，檢警調閱監視器畫面，發現石婦進入張男倉庫後，未再出來恐遭不測，檢警14日下午前往張男倉庫查緝，張男裝沒事繼續工作，檢警機警將張男帶回新甲所了解，勸說他不要牽扯家人，順利突破他心防，他才坦承殺人棄屍。

    檢警今帶同張嫌夫妻重回現場釐清案情，張男坦承殺人棄屍，竇女坦承協助棄屍，已起獲作案球棒，但並未尋獲兇刀，目前張男偵訊中，全案將依殺人、棄屍重罪移送高雄地檢署偵辦。

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